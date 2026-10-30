Mayang ilçesi, 250 bin turisti 40,74 kilometrelik rekor sürüşünde ağırladı

CHANGSHA, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletinde 274.000 nüfusa sahip Mayang ilçesi, Zhang Xue'nin rekor denemesine tanıklık etmek isteyen 250.000 turisti ağırladı.

17 yıldır su üzerinde motosiklet kullanma konusunda kendini geliştiren Zhang, pazar günü modifiye edilmiş motosikletiyle Jinjiang Nehri'ni geçti.

39 yaşındaki motosikletçi, nehir yüzeyinde 40,74 kilometre katetti. Üst üste yedi kez U dönüşünün gerçekleştirildiği sürüş, Guinness Dünya Rekorları tarafından "modifiye edilmiş bir motosikletle açık suda katedilen en uzun mesafe" olarak tescillendi.