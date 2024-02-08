MEB, mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği için yeni düzenlemeler getiriyor - Son Dakika
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MEB, mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği için yeni düzenlemeler getiriyor

MEB, mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği için yeni düzenlemeler getiriyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki eğitimdeki işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği açısından yeniden değerlendirilmesini istedi. Bakanlık, işletmelerin şartları uygun olmadığı durumlarda sözleşmelerin feshedilerek öğrenci gönderilmemesini talep etti. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği konularında denetimlerin artırılması ve farkındalığın artırılması için çalışmalar yapılması gerektiği vurgulandı.

08.02.2024 11:10
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki eğitimdeki işletmelerin "iş sağlığı ve güvenliği" açısından yeniden değerlendirilmesini, şartları uygun olmayanlarla sözleşmelerin feshedilerek öğrenci gönderilmemesini istedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla "mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği"ne ilişkin illere yazı gönderildi.

Yazıda, meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmaları ile meslek derslerinin yapıldığı atölye ve laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işlemlerin; "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu", "Mesleki Eğitim Kanunu", "İş Kanunu" ile ilgili yönetmelikler, genelgeler ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütüldüğü hatırlatıldı.

Bakanlığın yazısında, işletmelerdeki mesleki eğitim sürecine ilişkin, "2024 yılına mahsus olmak üzere şubat ve mart aylarında, sonraki yıllarda ise çalışma takvimi esas alınarak ağustos ayı sonuna kadar yapılacak ilgili tüm toplantılarda iş sağlığı ve güvenliği konuları gündeme alınacaktır." ifadesine yer verilerek, bu konudaki denetimlerin artırılması istendi.

İş sağlığı ve güvenliğine yüksek hassasiyet

Yazıda ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki yönetici, öğretmen ve diğer tüm tarafların desteğiyle iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalıkların artırılması ve bu konuda yapılacak çalışmalara yüksek hassasiyet gösterilmesi gerektiği de vurgulandı.

Eğitim müfettişleri de mevzuata uygunluğu denetleyecek

Milli Eğitim Bakanlığı, ayrıca, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarındaki aday çırak, çırak ile kalfaların eğitimi ile işletmelerdeki mesleki eğitim konusunda yeni bir karara imza attı.

Buna göre, Mesleki Eğitim Kanunu'nun "denetleme ve ceza" hükümlerini düzenleyen madde doğrultusunda, işletmelerde verilen mesleki eğitim süreçleri; müfredata ve ilgili mevzuata uygunluk açısından oda veya birlik temsilcilerinin katılımıyla bakanlık müfettişleri veya eğitim müfettişlerince denetlenecek.

Vali başkanlığında, "acil" gündemli toplantılar yapılacak

Bakanlık bu kararların yanında, "valilikler", "il/ilçe milli eğitim müdürlükleri", "mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları" ve "işletmeler" olmak üzere 4 kurum ve kuruluşun daha mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği alanlarında yapacağı işlemleri de madde madde belirledi.

Bu kapsamda valiliklerce yapılacak işlemler şöyle olacak:

"- İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu, "iş sağlığı ve güvenliği acil gündemi" ile valinin başkanlığında ve ilgili tüm tarafların eksiksiz katılımıyla 2024 yılı Şubat ayı sonuna kadar toplanacak.

İşletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alması ve valilikçe takibinin yapılması sağlanacak.

İşletmelerin, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınan tedbirlerle ilgili raporlarını, 2024 yılı Mart ayı sonuna kadar il istihdam ve mesleki eğitim kuruluna teslim etmesi, sonraki yıllarda ise bu işlemlerin ağustos ayı sonuna kadar tamamlaması gerekecek. Mesleki Eğitim Kanunu'nun 41'inci maddesi kapsamında, müfettişlerce yapılan denetim sonucu hazırlanan raporlar, valilikçe değerlendirilecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 2024 yılı mart ayında, sonraki yıllarda ise ağustos ayında yapılacak toplantılara, sektör ve işletme temsilcileri katılacak.

Milli eğitim müdürlüklerince yapılacak bazı işlemler şöyle:

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesindeki komisyonların mesleki eğitim ve staj yapılması uygun gördüğü işletmeler, yükümlülüklerini ilgili kanunlara göre yerine getirmesi yönüyle bu ay içerisinde yeniden değerlendirilecek. Uygun görülmeyen işletmelerle ilgili olarak sözleşmelerin feshine ilişkin görüşler, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına bildirilecek.

İşletmelerde mesleki eğitim ve staj yapılması uygun görülmeyen işletmelere şartlarını iyileştirmediği sürece öğrenci yerleştirilmeyecek.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevli iş sağlığı ile güvenliği uzmanlarınca atölye ve laboratuvar öğretmenlerine alanlarına özel risk değerlendirme eğitimi, mart sonuna kadar verilecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarınca yapılacak bazı işlemler şöyle:

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüğü işletme belirleme komisyonunca mesleki eğitim ve staj yapılması uygun görülmeyen işletmelerle sözleşmelerin feshine ilişkin iş ve işlemler yapılacak, işletmelere şartlarını iyileştirmediği sürece öğrenci yerleştirilmeyecek.

Okulda oluşturulan işletme belirleme komisyonu kararına göre kapsama alınan işletmeler bu ay içerisinde yeniden değerlendirilecek.

Okullarda yönetici, öğretmen ve personelin, iş sağlığı ve güvenliği farkındalık eğitimleri, daha önce alınıp alınmadığına bakılmadan bu ay içerisinde olacak.

Bakanlık aldığı yeni kararla, öğretmen ve yöneticilerin yanı sıra öğrencilere de iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri getirdi. Bu kapsamda mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilere tüm sınıf seviyelerinde bu ay içerisinde, diğer yıllarda ise her ders yılının başında en az 8 saat olmak üzere, "mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği" eğitimi verilecek.

İşletmelerce yapılacak bazı işlemler şöyle olacak:

İşletmeler, ilgili kanun ve yönetmelik esaslarına göre, mesleki eğitim ve staj yapan öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunması, teşhis ve tedavileri için gerekli önlemleri alacak.

Öğrencilere, koordinatör öğretmen gözetiminde eğitici personel ile usta öğreticilerin katılımıyla iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile iş yerine özgü tanıtım ve güvenlik eğitimleri verilecek.

İşletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmasından sorumlu eğitici personel veya usta öğreticilerin öğrencinin eğitim aldığı aynı alanda ustalık/usta öğreticilik belgesine sahip olması gerekecek.

Kaynak: AA

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