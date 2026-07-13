MEB'den mesleki eğitimde sektör işbirliği hamlesi - Son Dakika
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MEB'den mesleki eğitimde sektör işbirliği hamlesi

13.07.2026 14:45
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Mesleki ve teknik eğitim mezunlarının istihdam olanaklarını artırmak ve eğitim ortamlarını güncel teknolojiyle buluşturmak amacıyla "sektör içi okul" ve "sektöre entegre okul" odaklı işbirliği modelleri oluşturuldu - Öğrencilerin mesleki eğitime yönelik bilgilerinin artırılması amacıyla mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde, 23 ilde 27 meslek ortaokulu açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) oluşturulan "sektör içi okul" ve "sektöre entegre okul" odaklı işbirliği modelleri ile mesleki eğitim ortamları güncel teknolojiyle buluşturularak mezunların istihdam edilebilirliğinin artırılması hedefleniyor.

Mesleki eğitimde istihdamla ilişkiyi güçlendirmek ve mesleki eğitimin görünürlüğünü artırmak amacıyla hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ağustos 2024'te yayımlanmıştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, mesleki ve teknik eğitim mezunlarının istihdam olanaklarını artırmak, işletme ekosistemi içinde eğitim almasını sağlamak ve eğitim ortamlarını güncel teknolojiyle buluşturmak amacıyla "sektör içi okul" ve "sektöre entegre okul" odaklı işbirliği modelleri oluşturuldu.

Eğitim ortamları ve çevre şartları yeterli olmayan okullardaki öğrencilerin, diğer illerde şartları uygun okullarda eğitim alabilmesi hedefiyle geliştirilen "bölge mesleki ve teknik Anadolu lisesi" uygulamasıyla, 21 ilde 22 okul "bölge okulu" kapsamına alındı.

Öğrencilerin mesleki eğitime yönelik bilgilerinin artırılması adına, mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde "meslek ortaokulları" açıldı.

23 ilde açılan 27 meslek ortaokulu ile öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini daha erken yaşlarda keşfederek bu mesleklere yönelmeleri ve gerekli mesleki becerileri kazanmaları hedefleniyor.

10 ilde yeni meslek alanlarına yönelik pilot çalışma yapıldı

Yeni meslek alanlarına yönelik program geliştirme çalışmaları kapsamında, Dijital İkiz Atölyeleri Projesi ile "Elektrik-Elektronik Teknolojisi", "Makine ve Tasarım Teknolojisi" ve "Motorlu Araçlar Teknolojisi" alanlarında eğitim veren 10 ildeki 10 pilot okulda çalışmalar tamamlandı.

Proje bünyesindeki yeni nesil öğrenme ortamlarında, öğrenciler atölyelerin dijital modelleri üzerinden gerçek üretim süreçlerini sanal ortamda deneyimleyebiliyor, süreç analizi yapabiliyor ve uygulama öncesinde farklı senaryoları test edebiliyor.

Modüler mesleki eğitim yöntemiyle hayata geçirilen "Zanaat Atölyeleri" ile 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine temel mesleki becerileri kazandırmak ve öğrencilerin iş hayatına uyum sağlamalarına yardımcı olmak amaçlanıyor. Atölyelere "e-kurs.meb.gov.tr" adresinden başvuru yapılabiliyor.

Geleceğin meslekleri kapsamında, yeni meslek alanlarına yönelik açılan "Havacılık ve Uzay Teknolojisi", "Yapay Zeka" ve "Endüstriyel Kalite Kontrol" alanlarının program çalışmaları tamamlandı.

Mesleki ve teknik eğitimdeki dijital ve yeşil dönüşüm çalışmaları doğrultusunda öğretim programları, eğitim ortamları, öğretmen gelişim süreçleri, ders materyalleri ve dijital içerikler sektörle işbirliği içinde güncellenerek öğrencilerin değişen çalışma hayatına daha iyi hazırlanmaları hedefleniyor. Bununla birlikte, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencilerinin farkındalıklarını artırmak, toplumsal yaşamın parçası olmalarını sağlamak, milli ve manevi gelişimlerini desteklemek amacıyla "Ben Her Yerde Varım" projesi de hayata geçirildi.

8. ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik "Mesleğe Yöneltme Testleri" oluşturuldu

Bakanlıkça, dijital ve yeşil dönüşüm doğrultusunda mevcut atölye ve laboratuvarların sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle desteklenerek yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Anadolu'nun sofra kültürünü geleceğe taşımak amacıyla da Türkiye genelinde "gastronomi liseleri" projesi başlatılarak İstanbul ve Erzurum'da açılışları gerçekleştirildi.

Mesleki seçenekleri fark etme ve yeteneklerle kişilik özelliklerinin tanınması amacıyla 8. ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik oluşturulan "Mesleğe Yöneltme Testleri" de "meslekirehberlik.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Diğer yandan, Bakanlıkça mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencilerinin girişimcilik yeterliliklerini artırıcı çalışmalar yürütülerek, finans kaynaklarına erişimlerini kolaylaştıracak çeşitli teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi de planlanıyor.

İstihdam, yatırım ve girişimcilik teşviklerinde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunlarının öncelikli olarak değerlendirilmesi, iş bulma ve iş kurma imkanlarının artırılması yoluyla ekonomik kalkınmaya ve iş gücü piyasasının gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Teknolojiyle güncellenen eğitim yaklaşımları, uluslararası akreditasyona sahip diploma ve sertifikalar, dijital dönüşüm, çevresel etkenlere uyumlu fiziki donanım ve sektör-mesleki eğitim arasında kurulan iletişim ağıyla öğrencilerin farklı iş modellerine uyum sağlayabilmeleri hedefleniyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB'den mesleki eğitimde sektör işbirliği hamlesi - Son Dakika

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