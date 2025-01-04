MEB'den Mevsimlik Tarım İşçilerine Eğitim Desteği - Son Dakika
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MEB'den Mevsimlik Tarım İşçilerine Eğitim Desteği

Milli Eğitim Bakanlığı, mevsimlik tarım işçisi çocuklarının eğitime erişimini artıracak yeni önlemler alıyor.

04.01.2025 12:52
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mevsimlik tarım işçileri ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimini artırmayı amaçlayan yeni önlemleri hayata geçirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mevsimlik tarım işçileri ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimini artırmak amacıyla yapılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda geçen yıl yayımlanan "Mevsimlik Tarım İşçileri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarını iyileştirmek ve kamu hizmetlerine erişimlerini artırmak amacıyla önemli tedbirler alındı.

???????Genelgede, il ve ilçe müdürlükleri düzeyinde alınacak önlemler, "önleme", "tespit", "takip" ve "telafi", "kurullar ve görevleri", "valiliklerin sorumlulukları", "sorumluluk" ve "denetim" başlıkları altında toplandı.

Genelgenin ardından, mevsimlik tarım göçünün yoğun yaşandığı illerdeki milli eğitim müdürlüklerinin de katılımıyla, "Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çalıştayın ardından, Bakanlık tarafından il ve ilçe müdürlüklerine rehberlik etmesi amacıyla, genelgenin uygulanmasına yönelik örnek eylem planlarını içeren bir kılavuz hazırlandı.

İl milli eğitim müdürlükleri tarafından hazırlanan "il eylem planları" da Bakanlığa iletildi. Bu planlar, mevsimlik tarım işçisi ve göçer çocuklarının eğitime erişimini sağlamak için iller düzeyinde yapılacak çalışmaların temelini oluşturdu.

Bu amaç doğrultusunda kamu kurumları arasındaki koordinasyonu güçlendirmek için de tedbirler alındı. Göç veren illerde ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin, ikamet ettikleri yerlerde kesintisiz eğitim alabilmeleri için pansiyonlarda barınma hizmetleri sunuldu.

Alternatif eğitim modelleri kullanılacak

Bu kapsamda, mobil okul uygulamaları, Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) kapsamındaki sosyal etkinlik alanlarının derslik olarak kullanılması ve bu alanlara öğretmen görevlendirilmesi gibi alternatif eğitim modelleri uygulanacak.

Bakanlık, 2025 itibarıyla mevsimlik tarım işçisi ve göçer ailelerin çocuklarının eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanabilmesi için e-Okul sistemine eklenecek özel bir alan ile bu öğrencilerin mevsimlik tarım göçü sırasında etkin ve hızlı bir şekilde takip edilmesi, mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olduğu bölgelerde geçici derslik sayısının artırılması, telafi eğitim imkanlarının genişletilmesi gibi önemli adımlar atacak.

Ayrıca öğretmenler, veliler ve öğrencilere yönelik eğitim imkanları hakkında bilgilendirici yazılı ve video içerikleri hazırlanacak, yaz okullarının düzenlenmesi de bu kapsamda hayata geçirilecek.

Kaynak: AA

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