MEB’den Öğretmenler İçin Yapay Zeka Rehberi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğretmenlerin yapay zeka araçlarını sınıf içi uygulamalarda etkin kullanabilmesi amacıyla "Yapay Zeka ve Eğitim: Öğretmenler İçin Uygulamalı Prompt Mühendisliği ve Üretken Araçlarla Yenilikçi Öğrenme Stratejileri" rehberi hazırlandı.

Yapay zeka araçlarına etkili komut (prompt) verme tekniklerini, örnekler ve sadeleştirilmiş dille açıklayan rehber, uygulamalı akışlar, farklı ders alanları için geliştirilen özgün komut örnekleri ve eğitimde kullanılabilecek güncel yapay zeka platformlarını içeriyor.

Yapay zeka destekli öğrenme süreçlerinin etkin kullanılmasını destekleyen rehber, öğretmenler için kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla etkileşimli olarak hazırlandı.

Rehberde, yazılan komutun çerçevesini oluşturmaya yönelik modeller, temel komut verme adımları, etkili komut yazmanın püf noktaları ve komut vermede çeşitli yaklaşımlara yer verildi.

Bununla birlikte eğitimde kullanılan yapay zeka destekli uygulamalar aracılığıyla tasarlanan ders içeriklerinden daha yüksek verim sağlanması ve öğretmenler ile öğrencilerin beklentilerine uygun içerik üretimi için geliştirilen 8 farklı komut formülü de rehberde detaylı olarak ele alındı.

Yapay zeka araçlarının bilinçli kullanımı hedefleniyor

"Yapay Zeka ve Eğitim: Öğretmenler İçin Uygulamalı Prompt Mühendisliği ve Üretken Araçlarla Yenilikçi Öğrenme Stratejileri" rehberinde eğitimde kullanılan yapay zeka araçları, kullanım alanlarına göre kategorize edilerek "planlama ve etkili içerik üretimi", "öğretme ve öğrenme etkinlikleri tasarımı", "araştırma ve veri analizi" ile "ölçme, değerlendirme ve geri bildirim süreçlerini güçlendirme" başlıkları altında örneklendirildi.

Metin, görsel içerik, ses, müzik ve video oluşturma, sunum ve içerik düzenleme, oyunlaştırma ile kodlama alanlarındaki üretken yapay zeka araçlarının eğitim öğretim süreçlerinde kullanımına yönelik örnekler sunularak, öğretmenlerin zengin ders içerikleri tasarlamasının desteklenmesi hedeflendi.

Diğer yandan, öğretmenlere eğitimde yapay zekanın etik kullanımına yönelik uyarı ve tavsiyeler içeren rehberde, yapay zeka araçları kullanılırken uyulması gereken etik ilkeler "Adalet ve Eşitlik", "Mahremiyet ve Veri Güvenliği", "Şeffaflık", "Hesap Verebilirlik ve Sorumluluk", "Otonomiye Saygı", "Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Etki" ve "Zarar Vermeme" olarak belirlendi.

Rehber, öğrencilere yapay zeka araçlarının kullanımının öğretilmesi, bu araçlardan ders içerikleri oluşturmak için yararlanılması ve kullanım alanına uygun aracın seçilmesinde öğretmenlerin dikkat etmesi gerekenlere ilişkin yol gösterici olma özelliği taşıyor.

Yapay zeka araçlarının doğru şekilde seçilmesi ve değerlendirilmesi, öğrenci ve öğretmenlerin teknoloji okuryazarlığının artırılması ve etkili öğrenme süreçlerinin oluşturulması amacıyla hazırlanan rehber sayesinde eğitimde yapay zeka kullanımının daha bilinçli hale getirilmesi hedefleniyor.