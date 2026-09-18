MEB ikinci mazeret atama sonuçlarını ilan etti, tebligat süreci başladı

MEB ikinci mazeret atama sonuçlarını ilan etti, tebligat süreci başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MEB, iller arası mazerete bağlı yer değiştirme kapsamında ataması yapılmayan, sonradan mazereti doğan ve 14 Eylül 2026 itibarıyla kadroya geçen öğretmenler için ikinci atama sonuçlarını açıkladı. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri başladı; sonuçlar personel.meb.gov.tr'de.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliğiyle ilgili ikinci atama sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, 2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme işlemleri kapsamında ataması gerçekleşmeyenler, söz konusu dönemden sonra mazereti oluşanlar ile sözleşmeli öğretmenken ön başvurunun son günü olan 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla kadroya geçen ve mazereti bulunan öğretmenlere yönelik yapılan yeni atama sonuçları ilan edildi."
Açıklamada, tebligat ve ilişik kesme işlemlerinin başladığı belirtildi.
Sonuçlara "https://personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.
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