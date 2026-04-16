Meclis'te Araştırma Komisyonu Kurulacak

(KAHRAMANMARAŞ) - Yeni Yol Grubu heyeti okul saldırısının yapıldığı Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu. Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, TBMM'de bu konuda önümüzdeki hafta bir araştırma komisyonu kurulacağını belirterek "Bu komisyon da çalışmalarına bakacaktır. Devleti yöneten arkadaşlarımız da bu konuda gereken hassasiyeti göstererek bu araştırmaları yapacaklar. Bizler de grup olarak bu konuların sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Yeni Yol Grubu'nun, Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç ve Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın yer aldığı heyeti, okul saldırısının yaşandığı Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu.

Karaman: "Sonuna kadar takipçisi olacağız"

Saldırının yaşandığı Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nun önünde açıklama yapan Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, "Yavrularımızın cenaze namazına katıldık. Daha sonra birlikte hastanede yatan bir kızımızı ziyarete gittik. Elhamdülillah kendinde, konuşuyor. Tabii bu kayıp çok önemli bir kayıp. Bu tamamen 14 yaşında bir çocuğun dün yaptığı bir hadise. İnsan kendinde olsa bunları yapamaz ama ne oldu, nasıl oldu bilemiyoruz. Bunlar araştırmalar neticesinde ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Meclis'te de bu konuda önümüzdeki hafta bir araştırma komisyonu kurulacağını söyleyen Karaman, "Bu komisyon da çalışmalarına bakacaktır. Devleti yöneten arkadaşlarımız da bu konuda gereken hassasiyeti göstererek bu araştırmaları yapacaklar. Bizler de grup olarak bu konuların sonuna kadar takipçisi olacağız. Kahramanmaraşlı kardeşlerimize sizlerin sayesinde başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Sağ kalan kardeşlerimize de Allah'tan aziz şifalar diliyoruz. Annelere sabırlar diliyoruz. Maraşlı kardeşlerimize sabırlar diliyoruz. İnşallah bu olaylar son olur. Bir daha böyle olaylar ülkemizde meydana gelmez. Bunlar için de gerekli tedbirlerin alınması lazım" diye konuştu.

Kılıç: "Tedbirlerin bir an önce alınması için üzerimize düşeni yapacağız"

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç da Kahramanmaraşlıların acılarını paylaşmak üzere kentte olduklarını belirterek, "Ailesine, eğitim camiasına, Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza ve aziz milletimize sabır temenni ediyorum ve de inşallah bir daha böyle bir hadisenin olmaması için gerekli tedbirlerin bir an önce alınması hususunda parlamentoda üzerimize düşeni muhalefet partisi olarak yapacağımızı her türlü desteği de vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum. İnşallah en kısa zamanda bu veya buna benzer her türlü gayrimeşru ve gayrikanuni olan her hususun çaresi bulunur, yaralar sarılır diye de temenni ediyorum. Özellikle ailelere sabırlar diliyorum. Başsağlığı diliyorum. Yaralılara geçmiş olsun dilek ve temennilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaya: "Meselenin çözümü noktasında elimizden gelen tüm gayreti Meclis'te göstereceğiz"

"Ben eminim ki bugün yurdun dört bir tarafında hiçbir aile evladını bir tebessümle okula gönderemedi" diyen DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, şunları kaydetti:"

"Bu acı sadece Kahramanmaraş'taki ailelerimizin ocaklarına düşmedi. Yurdumuzun dört bir tarafında 86 milyon milletimiz bu acıyı yüreğinde hissediyor. Tabii meselenin hem adli hem idari tarafı var. Aynı zamanda bu meselenin sosyolojik ahlaki birçok tarafı elbette ki çok yönlü incelenecektir. Bugün bu acıyı yaşıyoruz. Ailelerimize sabırlar diliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üzerimize düşen vazifeyi bu meselenin çok yönlü çözülmesi, bir daha böyle bir acının yurdumuzun herhangi bir köşesinde yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması noktasında Yeni Yol Grubu'muz olarak, Gelecek Partimiz, Saadet Partimiz ve DEVA Partimiz milletvekilleri olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Bu bir çekişme alanı elbette ki olmamalı. Siyasi bir kutuplaşma alanı da oluşturmamalı. Ortada bir elim bir hadise var ve bu hadiseyi çözmemiz gerekiyor. Millet olarak bize verilen vekalet görevini yine bu meselenin çözümü noktasında elimizden gelen tüm gayreti Meclis'te göstereceğiz. İnşallah ülkemiz bu tür meseleleri bir daha yaşamaz. Bu acılar bir daha yaşanmasın temennisinde bulunmak istiyorum."