Medine ve Mustafa Özcü, Niğde Bor'daki kazanın ardından Altunhisar'da defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Medine ve Mustafa Özcü, Niğde Bor'daki kazanın ardından Altunhisar'da defnedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Medine ve Mustafa Özcü, Niğde Bor\'daki kazanın ardından Altunhisar\'da defnedildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Bor'daki kazada hayatını kaybeden Medine Özcü (18) ve kardeşi Mustafa Durmuş Özcü (16), Altunhisar'da toprağa verildi. Ağır yaralanan Eda Kılınçaslan (19) hastanede tedavi altına alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

NİĞDE'nin Bor ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Medine Özcü (18) ve kardeşi Mustafa Durmuş Özcü (16) toprağa verildi.

Kaza, 4 Ekim akşamı, Niğde-Bor kara yolu Orhan Batı Bulvarı'nda meydana geldi. G.K. (37) yönetimindeki 41 AKG 274 plakalı hafif ticari araç, kavşakta sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, motosikletten yola savrulan Medine Özcü ile kardeşi Mustafa Durmuş Özcü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Eda Kılınçaslan (19) ise ambulansla kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Özcü kardeşlerin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp, Altunhisar ilçesine getirildi. İlçe meydanındaki cenazeye, aileleri ile Niğde Valisi Nedim Akmeşe, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Medine ve Mustafa Özcü, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıMustafa DurmuşAltunhisar3. SayfaGüncelNiğdeBorSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Meloni’den yapay zekaya karşı 4 saniyelik hamle Meloni'den yapay zekaya karşı 4 saniyelik hamle
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
Erhan Kurt’un 2007’deki ölümüne ilişkin soruşturmada babası Ali Kurt cezaevine gönderildi Erhan Kurt'un 2007'deki ölümüne ilişkin soruşturmada babası Ali Kurt cezaevine gönderildi
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
16:37
Hakemler Dosyası’nda tutuklanan 3 isme bir şok daha
Hakemler Dosyası'nda tutuklanan 3 isme bir şok daha
16:35
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
15:55
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
15:48
Ederson için Kadıköy’de izdiham Kuyruğun sonu görünmedi
Ederson için Kadıköy'de izdiham! Kuyruğun sonu görünmedi
15:30
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
14:21
Tabancayı doğrultup “Bu bir soygundur“ dedi, aldığı cevapla kaçtı
Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 17:26:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Medine ve Mustafa Özcü, Niğde Bor'daki kazanın ardından Altunhisar'da defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei