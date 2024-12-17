Medrese Davutpaşa Yeniden Hayata Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Medrese Davutpaşa Yeniden Hayata Döndü

Medrese Davutpaşa Yeniden Hayata Döndü

Fatih'te restore edilen Medrese Davutpaşa, akademik çalışmalar için modern bir merkez oldu.

17.12.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te bulunan "Medrese Davutpaşa", Fatih Belediyesi tarafından yapılan restorasyon çalışmasının ardından, lisansüstü öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılar için çalışma ortamı oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarihi yapılar yeniden işlevsel hale getirilerek akademik ve kültürel hayata kazandırılıyor.

İlçenin köklü tarihi mirasının önemli bir parçası olan Medrese Davutpaşa, aslına uygun şekilde restore edilerek, modern akademik ihtiyaçlara yanıt veren bir merkeze dönüştürüldü.

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra akademisyenlerin de yararlanabileceği bireysel çalışma alanları, bilgisayar ve internet erişimi, tez desteği ve ücretsiz fotokopi hizmeti gibi birçok olanak sunan yapı, sessiz ve verimli bir ortam sağlıyor.

Merkezde akademik etkinlikler, atölyeler ve söyleşiler de gerçekleştiriliyor.

Modern akademik dünyanın ihtiyacına cevap veren bir merkez

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Medrese Davutpaşa'nın akademik hayata kazandırılmasının önemine vurgu yaparak, Fatih'in, yalnızca tarihi mirasın başkenti değil, aynı zamanda bilim, sanat ve kültür merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Medrese Davutpaşa'yı, köklü tarihine uygun şekilde restore ederek, modern akademik dünyanın ihtiyaçlarına yanıt veren bir merkeze dönüştürdüklerini belirten Turan, "Burada genç akademisyenlerimizin ve araştırmacılarımızın özgürce çalışabileceği, bilgi üretebileceği ve paylaşabileceği bir ortam oluşturduk. Tarih ve gelecek, Medrese Davutpaşa'da buluşuyor. Bu yapı, geçmişin izlerini geleceğe taşıyan önemli bir akademik merkez olarak hizmet vermeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Belediye, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Medrese Davutpaşa Yeniden Hayata Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:10 ABD’de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış ABD'de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış
19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
05:46 Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da kameralara yakalandı Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:47 Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 20:28:34. #1.13#
SON DAKİKA: Medrese Davutpaşa Yeniden Hayata Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.