Medrese Davutpaşa Yeniden Hayata Döndü

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Fatih'te bulunan "Medrese Davutpaşa", Fatih Belediyesi tarafından yapılan restorasyon çalışmasının ardından, lisansüstü öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılar için çalışma ortamı oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarihi yapılar yeniden işlevsel hale getirilerek akademik ve kültürel hayata kazandırılıyor.

İlçenin köklü tarihi mirasının önemli bir parçası olan Medrese Davutpaşa, aslına uygun şekilde restore edilerek, modern akademik ihtiyaçlara yanıt veren bir merkeze dönüştürüldü.

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra akademisyenlerin de yararlanabileceği bireysel çalışma alanları, bilgisayar ve internet erişimi, tez desteği ve ücretsiz fotokopi hizmeti gibi birçok olanak sunan yapı, sessiz ve verimli bir ortam sağlıyor.

Merkezde akademik etkinlikler, atölyeler ve söyleşiler de gerçekleştiriliyor.

Modern akademik dünyanın ihtiyacına cevap veren bir merkez

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Medrese Davutpaşa'nın akademik hayata kazandırılmasının önemine vurgu yaparak, Fatih'in, yalnızca tarihi mirasın başkenti değil, aynı zamanda bilim, sanat ve kültür merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Medrese Davutpaşa'yı, köklü tarihine uygun şekilde restore ederek, modern akademik dünyanın ihtiyaçlarına yanıt veren bir merkeze dönüştürdüklerini belirten Turan, "Burada genç akademisyenlerimizin ve araştırmacılarımızın özgürce çalışabileceği, bilgi üretebileceği ve paylaşabileceği bir ortam oluşturduk. Tarih ve gelecek, Medrese Davutpaşa'da buluşuyor. Bu yapı, geçmişin izlerini geleceğe taşıyan önemli bir akademik merkez olarak hizmet vermeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.