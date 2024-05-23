Medya Dayanışma Grubu ve Ankara Barosu, etki ajanlığı suçlamasına karşı ortak mücadele kararı aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Medya Dayanışma Grubu ve Ankara Barosu, etki ajanlığı suçlamasına karşı ortak mücadele kararı aldı

Medya Dayanışma Grubu ve Ankara Barosu, etki ajanlığı suçlamasına karşı ortak mücadele kararı aldı

Medya Dayanışma Grubu, 9. Yargı paketinde yer alan etki ajanlığı suçlamasına karşı Ankara Barosu ile hukuki işbirliği yapma kararı aldı. Düzenlemenin sadece gazetecileri susturma girişimi olmadığı savunulurken, tüm toplumu sessizleştirme çabası olarak nitelendirildi. Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, diğer barolar, hukukçular ve akademisyenlerden destek alarak bu suç düzenlemesine karşı kapsamlı bir çalışma yürüteceklerini ifade etti.

23.05.2024 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Basın meslek örgütlerinden oluşan Medya Dayanışma Grubu, 9. Yargı paketinde "etki ajanlığı suçu" oluşturan taslak düzenlemeye ilişkin hukuki işbirliği amacıyla Ankara Barosu ile bir araya geldi. Düzenlemenin sadece gazetecileri susturma girişimi olmadığı savunan Medya Dayanışma Grubu ve avukatlar, tüm topluma yönelik "sessizleştirme çabası" olarak niteledikleri düzenlemeye karşı ortak mücadele kararı aldı.

Gazeteciler Cemiyeti, DİSK Basın-İş, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Diplomasi Muhabirleri Derneği temsilcileri Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu ve baro yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

AKP ve Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı 9. Yargı Paketi taslağındaki "etki ajanlığı suçlaması" oluşturulmasını içeren düzenleme gündemdeki yerini koruyor.  Paketin tartışmalı maddelerinden olan "etki ajanlığı" suçlaması hukukçuları da harekete geçirdi. Ankara Barosu yönetimi, bu yönde yapılacak hukuki belirlilikten uzak bir suçlamanın sakıncalarına ilişkin raporlama çalışması yapılacağını, bu alanda çalışan uzmanların bir araya gelerek görüş oluşturacağını ifade etti.

Gazeteci temsilcileriyle baro yönetiminin görüşmesinde taslakta yer alan etki ajanlığı suçlamasınin sadece gazetecileri susturma ve cezalandırma girişimi olmadığı görüşü dile getirildi. Söz konusu düzenleme tüm toplumu sessizleştirme çabası olarak nitelendi. Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, diğer barolar, ceza hukukçusu uzmanlar ve akademisyenlerden de destek alarak bu suç düzenlemesine ilişkin kapsamlı bir çalışma yürüteceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Mustafa Köroğlu, Ankara, Yargı, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Medya Dayanışma Grubu ve Ankara Barosu, etki ajanlığı suçlamasına karşı ortak mücadele kararı aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:06 Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
11:05 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul’da kıskıvrak yakalandı Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
10:45 Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı! Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi
10:33 Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı
10:25 Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 12:41:11. #1.11#
SON DAKİKA: Medya Dayanışma Grubu ve Ankara Barosu, etki ajanlığı suçlamasına karşı ortak mücadele kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement