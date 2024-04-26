Mehmet Ali Yılmaz İstanbul'da defnedildi - Son Dakika
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Mehmet Ali Yılmaz İstanbul'da defnedildi

Mehmet Ali Yılmaz İstanbul\'da defnedildi

Eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzonspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenaze namazı İstanbul'da kılındı ve birçok önemli isim katıldı. Yılmaz, Türk sporuna önemli hizmetlerde bulunmuş bir isim olarak anılıyor.

26.04.2024 14:43  Güncelleme: 15:04
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Hayatını kaybeden eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzon spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul'da defnedildi.

Kalp krizi nedeniyle vefat eden Mehmet Ali Yılmaz'ın cenaze namazı, Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılındı.

Cuma vaktinin ardından kılınan cenaze namazına Yılmaz'ın ailesi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski bakanlar Mehmet Ağar, Adil Karaismailoğlu ve Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün mevcut ve eski yöneticileri, eski Trabzonsporlu futbolcular ile spor, siyaset ve iş dünyasından birçok kişi katıldı.

Yılmaz'ın naaşı, namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ağaoğlu: "Ülke sporumuz için önemli bir değeri kaybettik"

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Ali Yılmaz'ın Türk sporu için çok önemli biri olduğunu dile getirdi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Ağaoğlu, "Türk futbolu ve Trabzonspor için ülke sporumuz için önemli bir değeri kaybettik. Onursal başkanımız, Türk sporuna çok önemli hizmetlerde bulunan bir insandı." dedi.

Yılmaz'ın Spor Bakanlığı sırasında Türkiye Futbol Federasyonunu özerkleştirdiğini aktaran Ağaoğlu, "1990'lı yılların başında devletin her şeyi elinde tuttuğu, her şeye hakim olduğu bir süreçte Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak kendine bağlı olan Türkiye Futbol Federasyonunu özerkleştiren insandır. Bu, Türk futbolunda devrim niteliğinde bir yenilikti. Bunu herkes cesaret edemezdi. Ayrıca aynı sürede bugün 'havuz sistemi' olarak adlandırdığımız yayın gelirlerinin dağıtımını belirledi." diye konuştu.

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un mevcut tesislerine Mehmet Ali Yılmaz adının verildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti.

"1980'li yılların başında milli takımımızın antrenman yapacak sahasının bile olmadığı dönemde Türkiye'nin ilk modern spor tesislerini Trabzonspor'a kazandıran insandır. Bir anlamda da Türk futbolu ve sporunda tesisleşmenin temelini attı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor'un simgesi haline gelmiştir. Yaklaşık 40 yıllık bir tesis olmasına rağmen dünyada bugün bile güncelliğini koruyan, bugünün ihtiyaçlarına cevap veren ikinci bir tesise ben rastlamadım. Sportif başarılarının ötesinde bu üç önemli hizmeti kendisini çok farklı kılıyor. Çok başka bir yere koyuyor. Erken yaşta kaybettik. Acımız büyük. Allah rahmet eylesin."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mehmet Ali Yılmaz İstanbul'da defnedildi - Son Dakika

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