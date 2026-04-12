Mehmet Öcalan, DEM Parti'yi Kürtçe Kullanmamakla Eleştirdi

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, 4 Nisan'da Urfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyünde Rûdaw Diyarbakır Temsilcisi Maşallah Dekak'ın sorularını yanıtladı. Öcalan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yetkililerini, siyaset ve çalışmalarında Kürtçe konuşmamaları nedeniyle sert bir dille eleştirdi. Partililerin Kürtçesinin sadece 'üç kelimeden' ibaret olduğunu belirterek, 'Merhaba, ser seran, ser çavan' diyorlar, sonra başka bir dile geçiyorlar. Kürtçe dilini adeta yasakladılar' dedi.

DEM Parti yöneticilerini doğrudan eleştirdiğini ifade eden Mehmet Öcalan, onlara 'Siz bizi Kürt yapmadınız, bizi Türk yaptınız' sözlerini sarf ettiğini aktardı. Öcalan, 'Onların derdi Kürdistan değil. Eğer dertleri Kürdistan olsaydı Kürtçe konuşurlardı' ifadelerini kullandı. Ayrıca, 'DEM Partililer her şeyi Türkçe yapmaya yemin etmişler. 24 saatlik işleri bu. Türkler zaman zaman onları gözaltına alıyor ama bu anlamsız; zaten onlara hizmet ediyorlar' dedi.

Mehmet Öcalan, ağabeyi Abdullah Öcalan ile yaptığı son görüşmelerde, Abdullah Öcalan'ın Kürt meselesini çözmek için 24 saatini düşünerek geçirdiğini ve tek hedefinin akan kanı durdurmak ve Kürt meselesini demokratik zeminde çözmek olduğunu belirtti. Abdullah Öcalan'ın, Kürtlerin kendi kurumlarında Kürtçe yazmaları, toplantılarında Kürtçe konuşmaları ve her işini Kürtçe yapmaları gerektiğini vurguladığını aktardı.

Öcalan, Kürt siyasetinin Abdullah Öcalan'ın önerilerini hayata geçirmemiş olmasından dolayı, meselelerin çözülmediğini ifade etti. Kendisinin bu uyarıları DEM Parti'ye ve diğer kurumlara ilettiğini, ancak pratikte gereğinin yapılmadığını söyledi. Ayrıca, Kürt siyasetçilerin kendi çıkarlarına göre hareket ettiğini ve halkın durumunu umursamadığını belirterek, onları kınadığını ekledi.

Son olarak, Mehmet Öcalan, Abdullah Öcalan'ın Rojava'daki tehlikelere dair öngörülerini paylaştığını ve Rojava liderlerinin önlem almaları gerektiğini söylediğini aktardı. Abdullah Öcalan'ın, Kürtlerin birliğinin önemine vurgu yaptığını ve Ortadoğu'da yeni bir düzenin kurulması sürecinde Kürtlerin kendi birliğini oluşturması gerektiğini belirttiğini ifade etti.