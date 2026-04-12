Mehmet Öcalan, DEM Parti'yi Kürtçe Kullanmamakla Eleştirdi

12.04.2026 20:59
PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, DEM Parti yöneticilerini Kürtçe konuşmadıkları için eleştirerek, Kürtlerin kendi dillerini kullanmalarının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Abdullah Öcalan'ın çözüm önerilerini hayata geçirmeyen Kürt siyasetçileri kınadı.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, 4 Nisan'da Urfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyünde Rûdaw Diyarbakır Temsilcisi Maşallah Dekak'ın sorularını yanıtladı. Öcalan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yetkililerini, siyaset ve çalışmalarında Kürtçe konuşmamaları nedeniyle sert bir dille eleştirdi. Partililerin Kürtçesinin sadece 'üç kelimeden' ibaret olduğunu belirterek, 'Merhaba, ser seran, ser çavan' diyorlar, sonra başka bir dile geçiyorlar. Kürtçe dilini adeta yasakladılar' dedi.

DEM Parti yöneticilerini doğrudan eleştirdiğini ifade eden Mehmet Öcalan, onlara 'Siz bizi Kürt yapmadınız, bizi Türk yaptınız' sözlerini sarf ettiğini aktardı. Öcalan, 'Onların derdi Kürdistan değil. Eğer dertleri Kürdistan olsaydı Kürtçe konuşurlardı' ifadelerini kullandı. Ayrıca, 'DEM Partililer her şeyi Türkçe yapmaya yemin etmişler. 24 saatlik işleri bu. Türkler zaman zaman onları gözaltına alıyor ama bu anlamsız; zaten onlara hizmet ediyorlar' dedi.

Mehmet Öcalan, ağabeyi Abdullah Öcalan ile yaptığı son görüşmelerde, Abdullah Öcalan'ın Kürt meselesini çözmek için 24 saatini düşünerek geçirdiğini ve tek hedefinin akan kanı durdurmak ve Kürt meselesini demokratik zeminde çözmek olduğunu belirtti. Abdullah Öcalan'ın, Kürtlerin kendi kurumlarında Kürtçe yazmaları, toplantılarında Kürtçe konuşmaları ve her işini Kürtçe yapmaları gerektiğini vurguladığını aktardı.

Öcalan, Kürt siyasetinin Abdullah Öcalan'ın önerilerini hayata geçirmemiş olmasından dolayı, meselelerin çözülmediğini ifade etti. Kendisinin bu uyarıları DEM Parti'ye ve diğer kurumlara ilettiğini, ancak pratikte gereğinin yapılmadığını söyledi. Ayrıca, Kürt siyasetçilerin kendi çıkarlarına göre hareket ettiğini ve halkın durumunu umursamadığını belirterek, onları kınadığını ekledi.

Son olarak, Mehmet Öcalan, Abdullah Öcalan'ın Rojava'daki tehlikelere dair öngörülerini paylaştığını ve Rojava liderlerinin önlem almaları gerektiğini söylediğini aktardı. Abdullah Öcalan'ın, Kürtlerin birliğinin önemine vurgu yaptığını ve Ortadoğu'da yeni bir düzenin kurulması sürecinde Kürtlerin kendi birliğini oluşturması gerektiğini belirttiğini ifade etti.

Galatasaray, Osimhen’i Fenerbahçe derbisine çelik zırhla çıkaracak Galatasaray, Osimhen'i Fenerbahçe derbisine çelik zırhla çıkaracak
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı Çin gizlice harekete geçti Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı! Çin gizlice harekete geçti
Canlı yayında şiddet krizi Eşinden dayak yediğini söyleyen Hasan kaçacak yer aradı Canlı yayında şiddet krizi! Eşinden dayak yediğini söyleyen Hasan kaçacak yer aradı
İran duyurdu: ABD müzakere için ilk şartımızı kabul etti İran duyurdu: ABD müzakere için ilk şartımızı kabul etti
İlkay Gündoğan’dan Bernardo Silva’ya telefon İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon
IShowSpeed taksiciye hayatının sürprizi yaptı IShowSpeed taksiciye hayatının sürprizi yaptı

21:17
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
20:32
Kanada’nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
Kanada'nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
20:17
Kütahyaspor, 2. Lig’e yükseldi Sadettin Saran’dan sürpriz destek
Kütahyaspor, 2. Lig'e yükseldi! Sadettin Saran'dan sürpriz destek
19:03
Canlı anlatım: Maçta tek gol var
Canlı anlatım: Maçta tek gol var
19:02
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
18:37
Trump’ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
