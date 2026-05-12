Mehmet Türkmen Beraat Etti

(GAZİANTEP) - Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçundan yargılandığı davada beraatına hükmedildi.

Türkmen hakkındaki dava ilk celsede karara bağlandı. Gaziantep 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde savunma yapan Türkmen, "hakkındaki davanın patronun şikayeti üzerine açıldığını" ifade etti ve "Kopan kolun hesabını sorduğum için suçlu oldum" dedi.

Cumhuriyet savcısı, Türkmen'in atılı suçtan cezalandırılmasını istedi. Türkmen ve avukatları ise beraat talebinde bulundu.

Hakim, 58 gündür tutuklu olan Türkmen'in beraatına hükmettiğini açıkladı.

Mehmet Türkmen 15 Mart 2026'da gözaltına alınmıştı. İddianamede Türkmen'in "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan cezalandırılması talep ediliyordu.

Duruşmayı bazı siyasetçiler ile çok sayıda sendikacı da takip etti.