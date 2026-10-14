Edremitli iş insanına Mehmetçik Vakfı\'ndan altın madalya

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı tarafından Edremitli iş insanı Egemen Mehmet Ertaş'a altın madalya ve berat verildi.

Oğlu Muhammed Alparslan Ertaş adına Mehmetçik Vakfına 3. gayrimenkul bağışını gerçekleştiren Ertaş'a madalya ve beratı, Vakfın Bursa Bölge Temsilcisi Levend Üzüm ile Albay Özkan Kavak tarafından takdim edildi.

Ertaş, yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.