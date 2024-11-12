Meksika'da Bar Saldırısında 6 Ölü

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MEKSİKO, 12 Kasım (Xinhua) -- Meksika'nın orta kesimindeki Meksiko eyaletinde yer alan Cuautitlan Izcalli belediyesinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Belediye yönetiminden pazartesi günü yapılan açıklamada, San Francisco Tepojaco kasabasında bulunan "Bling Bling" adlı bara yapılan saldırının "münferit bir olay" olduğu ve belediyede daha önce benzer bir olayın yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Pazar gecesi San Francisco Tepojaco kasabasında meydana gelen üzücü olaylara ilişkin Cuautitlan Izcalli belediye yönetimi, ilgili prosedürleri uygulamak ve vatandaşların güvenliğini garanti altına almak için Meksiko Eyalet Başsavcılığı, Federal Hükümet ve Meksiko Eyalet Hükümeti ile tam bir işbirliği içinde olduğunu bildirmektedir" denildi.

Söz konusu saldırı, ülkenin orta kesimindeki Queretaro eyaletinde yaşanan benzer bir olaydan 24 saat sonra gerçekleşti. Oueretaro'da yaşanan saldırıda silahlı bir grup, bir bara saldırarak en az 10 kişinin ölümüne, 13 kişinin ise yaralanmasına sebep olmuştu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, düzenlediği basın toplantısında Queretaro'daki saldırıyla bağlantılı olarak bir şüphelinin tutuklandığını doğruladı.