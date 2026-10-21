22 yaşında kredi kartı borcuna battı! Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
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22 yaşında kredi kartı borcuna battı! Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi

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Henüz 22 yaşında olmasına rağmen yüksek limitli kredi kartları nedeniyle borç batağına sürüklendiğini söyleyen genç kadın, bankalara seslendiği açıklamasıyla gündem oldu. "22 yaşındaki bir kıza neyine güvenip bu kadar yüksek limitli kredi kartı verdiniz?" diye soran genç kadın, "Bunun onların problemi olduğunu düşünüyorum çünkü ben ödeyemiyorum" sözleriyle şaşkınlık yarattı.

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen yüksek limitli kredi kartları nedeniyle borçlarını ödeyemez hale geldiğini söyleyen genç bir kadın, sosyal medyada yaptığı açıklamayla gündem oldu. Bankalara seslenen genç kadın, kendisine bu kadar yüksek limit verilmesini eleştirerek borçlarını ödeyememesinin bankaların sorunu olduğunu savundu.

"22 YAŞINDAKİ BİR KIZA NEYİNE GÜVENİP BU KADAR LİMİT VERDİNİZ?"

Kredi kartlarını yoğun şekilde kullandığını ve biriken borçlarını ödeyemediğini anlatan genç kadın, bankaların kredi kartı limitlerini belirleme politikasını sorguladı.

Genç kadın, "Ben bu bankaları anlamıyorum. 22 yaşındaki bir kıza neyine güvenip bu kadar yüksek limitli kredi kartı verdiniz?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"BU ONLARIN PROBLEMİ, ÇÜNKÜ BEN ÖDEYEMİYORUM"

Kredi kartı borçlarını karşılayacak maddi gücü olmadığını belirten genç kadın, sorumluluğun bankalarda olduğunu savunarak, "Bunun onların problemi olduğunu düşünüyorum çünkü ben ödeyemiyorum" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Genç kadının açıklamaları sosyal medyada dikkat çekti. Kredi kartı limitleri ve bireysel borçlanma konusunu gündeme taşıyan sözler, bankaların limit belirlerken müşterilerin ödeme gücünü ne ölçüde dikkate aldığı sorusunu da beraberinde getirdi.

EkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Mustafa Hekimoglu Mustafa Hekimoglu:
    Parayı har vurup harman savururken böyle düşünmüyordun. Gençlik ülkede ne pahasına olursa olsun Starbucks'ta kahve içecek, marka giyecek, hiç bir şeyden eksik kalmayacak sonra iş olmayan parayı geri vermesi gerektiğinde suç bankaların olacak. Z kuşağı mantığı.. 21 4 Yanıtla
  • Nizamettin Altunyay Nizamettin Altunyay:
    kesinlikle hakli vermeseydiler 7 17 Yanıtla
    Caner CAN Caner CAN:
    almasaydı zorlamı verdi 1 0
  • Kemal Karagöz Kemal Karagöz:
    Senden o parayı alırlar bir şekilde. Sen hayatı cam kavanozlarda yaşama devam et. Kavanoz kırılınca anlarsın. 16 3 Yanıtla
  • bzfp57ypzs bzfp57ypzs:
    verirsin bankaya bir kere olur biter 4 3 Yanıtla
  • Serdar Görünmez Serdar Görünmez:
    Kabahat bankalarda kredi almaya mecbur kalıyor halk bankalardaki kabahat ise neyine dayanarak yüksek mebla da para veriyor vermesin doğru söylüyor ben 40 bin maaş alıyorum banka bana 500 bin kredi karti veriyor üstüne 400 bin kredi kullanmama izin veriyor nerdenburdaki asgari denge senin batmani banka istiyor zaten herşey seffaf 2 4 Yanıtla
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