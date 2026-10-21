Arda Güler'e müjde! İmza atarsa servetine servet katacak - Son Dakika
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Arda Güler'e müjde! İmza atarsa servetine servet katacak

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Arda Güler\'e müjde! İmza atarsa servetine servet katacak
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Real Madrid ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Arda Güler’in henüz anlaşmaya varmadığı öne sürüldü. Planlanan kontratın tamamlanması hâlinde milli futbolcunun maaşının ikiye katlanacağı belirtildi.

Arda Güler’in Real Madrid’deki geleceğine ilişkin farklı haberler gelmeye devam ediyor. İspanyol basınında tarafların 2031’e kadar sürecek yeni sözleşme için anlaştığı yazılırken, Sky Sports’a dayandırılan haberde görüşmelerin henüz tamamlanmadığı aktarıldı. 

Arda Güler'e müjde! İmza atarsa servetine servet katacak

YENİ TOPLANTI GELECEK HAFTA

Habere göre görüşmeler olumlu ilerliyor ve her iki taraf da sözleşmenin uzatılmasını istiyor. Kalan detayları görüşmek ve anlaşmayı tamamlamak amacıyla gelecek hafta bir toplantı daha yapılması planlanıyor.

Arda Güler'e müjde! İmza atarsa servetine servet katacak

Premier Lig ekiplerinin ilgisini çeken milli futbolcuyu kadrosunda tutmak isteyen Real Madrid’in, yeni sözleşme için birkaç konuyu daha çözüme kavuşturması gerektiği ifade edildi.

Arda Güler'e müjde! İmza atarsa servetine servet katacak

BONUSLARLA NET 5 MİLYON EUROYU AŞABİLİR

Mevcut sözleşmesi 2029’da sona erecek Arda Güler’in kontratının iki yıl uzatılarak 2031’e kadar geçerli olması hedefleniyor. Anlaşmanın sağlanması durumunda milli futbolcunun maaşının ikiye katlanacağı, bonuslarla birlikte kazancının net 5 milyon euroyu aşacağı öne sürüldü.

Arda Güler'e müjde! İmza atarsa servetine servet katacak

10 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Haberde yer verilen verilere göre Arda Güler, bu sezon LaLiga ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 10 karşılaşmada 2 gol ve 5 asist üretti. Milli futbolcunun yalnızca Şampiyonlar Ligi’ndeki Inter maçında cezası nedeniyle forma giyemediği belirtildi.

Real MadridArda GülerSözleşmeSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Arda Güler'e müjde! İmza atarsa servetine servet katacak - Son Dakika
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