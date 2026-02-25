Meksika'da El Mencho Sonrası Şiddet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meksika'da El Mencho Sonrası Şiddet

25.02.2026 04:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sheinbaum, El Mencho'nun ölümü sonrası güvenlik riski olmadığını ve hayatın normale döneceğini belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun 22 Şubat'ta öldürülmesinin ardından tırmanan şiddet olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, ülke genelinde herhangi bir güvenlik riski bulunmadığını savundu.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, hayatın normale dönmesi için güvenlik güçlerinin var gücüyle çalıştığını söyledi.

Sheinbaum, 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Guadalajara kentinin güvenliğine değinerek, "Tüm güvenceler mevcut, hiçbir risk yok." ifadesini kullandı.

Ülke genelinde güvenlik anlamında hiçbir riskin bulunmadığını vurgulayan Sheinbaum, "(El Mencho) bilindiği üzere önemli bir figür olduğu için pazar günü bu durum yaşandı, dün ise olaylar oldukça daha azdı. Bugün tüm faaliyetlerin tamamen normale dönmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

El Mencho'nun öldürülmesinin ardından Guadalajara kentinin çeşitli noktalarında şiddet olayları yaşanmış, halk korkuyla evlerine kapanmıştı.

Ne olmuştu?

Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentinin yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Tapalpa kasabasında, Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.

Geniş çaplı şiddet olayları, ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.

El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında 25'i güvenlik görevlisi 73 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da El Mencho Sonrası Şiddet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de kriz Genelkurmay Başkanı’yla ilgili iddiayı Trump’a sordular ABD'de kriz! Genelkurmay Başkanı'yla ilgili iddiayı Trump'a sordular
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj Telefonlar aynı anda çaldı Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj! Telefonlar aynı anda çaldı
Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor
Bir nokta atışı daha Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

00:59
“İran’ı işgal“ iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yalanlama
"İran'ı işgal" iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama
00:51
Inter’i mahvettiler 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
Inter'i mahvettiler! 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
23:32
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
22:54
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
21:52
Kasım Garipoğlu’nun temizlikçisi ek ifade verdi İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
21:52
Randevu bile verdiler Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 04:59:36. #7.13#
SON DAKİKA: Meksika'da El Mencho Sonrası Şiddet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.