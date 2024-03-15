Meksika'da Gizli Çukurda 132 Kişiye Ait Kemikler Bulundu - Son Dakika
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Meksika'da Gizli Çukurda 132 Kişiye Ait Kemikler Bulundu

Meksika'nın Michoacan eyaletinde, Tacambaro kasabasındaki kırsal arazide yapılan kazı çalışmaları sonucunda gizli bir çukurdan 132 kişiye ait kemikler bulundu. Kemiklerin kimlik tespiti için Adli Tıp Merkezi'ne götürüldüğü ve kazı çalışmalarının devam edeceği açıklandı.

15.03.2024 05:09  Güncelleme: 05:11
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Meksika'nın Michoacan eyaletinde, gizli bir çukurda yapılan kazılar sonucu 132 kişiye ait kemikler tespit edildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Tacambaro kasabasındaki kırsal arazide, ihbar üzerine kazı çalışması yapıldı.

Çalışmalar sonucu gizli bir çukurdan 132 kişiye ait kemikler ortaya çıkarıldı.

Kimlik tespit çalışmalarının başlatılabilmesi için kemikler Adli Tıp Merkezi'ne götürüldü.

Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, arazideki kazılara devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meksika'da Gizli Çukurda 132 Kişiye Ait Kemikler Bulundu - Son Dakika

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