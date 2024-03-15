Meksika'da Gizli Çukurda 132 Kişiye Ait Kemikler Bulundu

Meksika'nın Michoacan eyaletinde, gizli bir çukurda yapılan kazılar sonucu 132 kişiye ait kemikler tespit edildi.
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Tacambaro kasabasındaki kırsal arazide, ihbar üzerine kazı çalışması yapıldı.
Çalışmalar sonucu gizli bir çukurdan 132 kişiye ait kemikler ortaya çıkarıldı.
Kimlik tespit çalışmalarının başlatılabilmesi için kemikler Adli Tıp Merkezi'ne götürüldü.
Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, arazideki kazılara devam edileceği bildirildi.
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Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik kuyrukta bekleyen domates yüklü Ukrayna plakalı tır, yol kenarında iken dorseye bağlı olan soğutucu motorundan çıkan yangın sonucu hurda haline geldi. Yangını fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik kuyrukta bekleyen domates yüklü Ukrayna plakalı tır, yol kenarında beklerken çıkan yangın sonucu hurda yığınına döndü. Yangını gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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