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Meksika'da kartel üyeleri ve güvenlik güçleri arasında çatışma: 12 ölü - Son Dakika
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Meksika'da kartel üyeleri ve güvenlik güçleri arasında çatışma: 12 ölü

Meksika'nın Sonora eyaletinde, tutuklanan bir kişiyi kurtarma girişiminde bulunan kartel üyeleri ve polis arasında çıkan çatışmada 12 kişinin öldüğü belirtildi. Sinaloa karteline bağlı Los Cazadores çetesinin üyeleri, tutuklanan kartel tetikçisi Jesus Humberto'nun oğlu Carlos Humberto'yu kurtarmak için güvenlik güçlerine ateş açtı. Çatışmada yaralanan en az 7 kartel üyesi olay yerinden kaçmayı başardı. Güvenlik güçleri, çatışmanın ardından kartele ait 21 ağır silah, mühimmat, kurşun geçirmez yelek ve 6 araç ele geçirdi.

Meksika\'da kartel üyeleri ve güvenlik güçleri arasında çatışma: 12 ölü
22.01.2024 - 22:42,
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- Meksika'da kartel üyeleri ve güvenlik güçleri arasında çatışma: 12 ölü

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Sonora eyaletinde, tutuklanan bir kişiyi kurtarma girişiminde bulunan kartel üyeleri ve polis arasında çıkan çatışmada 12 kişinin öldüğü belirtildi.

Meksika'nın kuzeyindeki Sonora eyaletinin başkenti Hermosillo'da bir otoyolda güvenlik güçleri ve kartel üyeleri arasında çatışma çıktı. Sinaloa karteline bağlı Los Cazadores çetesinin üyeleri, tutuklanan kartel tetikçisi Jesus Humberto'nun oğlu Carlos Humberto'yu kurtarmak için güvenlik güçlerine ateş açtı. Sonora Eyalet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçleri ve çete arasında çıkan çatışmada 12 kartel üyesinin öldüğü, 2 güvenlik gücünün ise yaralandığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan güvenlik güçlerinin durumunun stabil olduğu kaydedilen açıklamada, çatışmada yaralanan en az 7 kartel üyesinin olay yerinden kaçmayı başardığı ifade edildi.

Çatışmanın ardından güvenlik güçleri kartele ait 21 ağır silah, mühimmat, kurşun geçirmez yelek ve 6 araç ele geçirdi.

Kaynak: İHA
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Sonora, Güvenlik, Suç, Dünya, Güncel, Son Dakika

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