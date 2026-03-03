Meksika'da Mezuniyet Töreni Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meksika'da Mezuniyet Töreni Kazası

03.03.2026 08:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika'da mezuniyet fotoğrafı sırasında platform çöktü, 33 öğrenci yaralandı.

Meksika'da bir üniversitede geleneksel mezuniyet fotoğrafı çekimi sırasında platformun çökmesi sonucu 33 öğrenci yaralandı.

Meksika basınına göre, başkent Meksiko'daki İbero-Amerikan Üniversitesi öğrencilerinden 150 kişi, kep ve cüppeleriyle mezuniyet töreni için toplu fotoğraf çekilmek üzere yüksek platforma çıktı.

Fotoğraf çekimi sırasında metal platformun üst kısmının çökmesi sonucu yaklaşık 100 öğrenci düştü.

Yaralanan 33 öğrenci hastanelere kaldırıldı, diğer öğrencilerin ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tribün tipi metal yapının en üstteki iki sırasının yaklaşık 3 metre yükseklikten aniden çöktüğü görüldü.

Kapsamlı Risk Yönetimi ve Sivil Koruma Sekreterliği'nin ilk incelemelerine göre, çökme geçici yapının kurulumundaki bir hatadan kaynaklandı.

Yetkililer, tribünün montajdaki eksiklikler nedeniyle öğrencilerin ağırlığını taşıyamadığını belirtti. İbero-Amerikan Üniversitesi, olayla ilgili kurumsal sorumluluğu üstlendiğini açıkladı.

Üniversite, yaralananlara müdahale edildiğini, 3 öğrencinin hastanede gözetim altında bulunduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını duyurdu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da Mezuniyet Töreni Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran neden ABD üslerini vuruyor Bakandan tek cümlelik yanıt İran neden ABD üslerini vuruyor? Bakandan tek cümlelik yanıt
İran’a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555’e yükseldi İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi
Aliyev’in İran için kullandığı ifade Netanyahu’nun pek hoşuna gitmeyecek Aliyev'in İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun pek hoşuna gitmeyecek
İran’ın vurduğu Dubai Uluslararası Havalimanı’nda büyük panik İran'ın vurduğu Dubai Uluslararası Havalimanı'nda büyük panik
Süper Lig devinden kaçar gibi gitti, yeni takımında kral oldu Süper Lig devinden kaçar gibi gitti, yeni takımında kral oldu
Dengeleri değiştirecek karar Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler

08:42
Galatasaray’a 150 milyon euroluk piyango
Galatasaray'a 150 milyon euroluk piyango
08:34
Piyasalar alev alev Altın fiyatları 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı
Piyasalar alev alev! Altın fiyatları 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı
08:11
Tanju Özcan görevinden uzaklaştırıldı
Tanju Özcan görevinden uzaklaştırıldı
07:26
İran, Arabistan’ın kalbini vurdu ABD Büyükelçiliği’nde büyük patlama
İran, Arabistan'ın kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama
07:23
Osimhen ve Ndidi İran’a gideceğini duyan taraftarlar harekete geçti
Osimhen ve Ndidi İran'a gideceğini duyan taraftarlar harekete geçti
07:20
İsrail ülkenin başkentini vurdu Art arda patlamalar yaşandı
İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 08:59:40. #7.11#
SON DAKİKA: Meksika'da Mezuniyet Töreni Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.