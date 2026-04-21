Meksika'da Operasyon Soruşturması
Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Chihuahua'daki operasyonda 2 ABD'li ve 2 Meksikalı yetkili öldü; federal hükümete bilgi verilmedi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkenin kuzeyindeki Chihuahua eyaletinde 2 ABD'li ve 2 Meksikalı yetkilinin öldüğü operasyonun federal hükümete önceden bildirilmediğini ve bu operasyonun yasa ihlali oluşturup oluşturmadığının soruşturulacağını söyledi.

Sheinbaum, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yerel eyalet yetkilisi ve iki ABD'li yetkilinin Chihuahua eyaletinde suç örgütlerine yönelik operasyon sırasında hayatını kaybetmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Operasyonun, federal hükümetin bilgisi dahilinde olmadığını, düzenlenmesine Chihuahua eyaleti yönetiminin karar verdiğini belirten Sheinbaum, ABD'li ve Meksikalı yetkililerin eylemleri konusunda açıklama talep edeceğini vurguladı.

Sheinbaum, yerel hükümet ile ABD arasında yapılan ve federal hükümete bilgi verilmeyen her tür işbirliğinin Meksika anayasasını ihlal edeceğini ve bu konunun soruşturulacağını ifade etti.

Chihuahua Eyalet Savcısı Cesar Jauregui Moreno, 19 Nisan'daki açıklamasında, iki Meksikalı yerel yetkili ve iki ABD'li büyükelçilik çalışanının, suç örgütlerine ait olduğu belirlenen bir tesise yönelik imha operasyonundan dönerken kamyonlarının uçuruma yuvarlanması sonucu öldüğünü duyurmuştu.

Ölen 2 ABD'linin CIA personeli olduğu iddiası

New York Times'ın (NYT) haberine göre, ismini vermek istemeyen konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, ölen ABD'lilere ilişkin açıklamada bulundu.

Buna göre, yetkililer, ölen 2 ABD vatandaşının, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) personeli olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Operasyon, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 19:48:43. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.