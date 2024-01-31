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Meksika'da Otobüs ve Tır Çarpışması Sonucu 19 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Meksika'da Otobüs ve Tır Çarpışması Sonucu 19 Kişi Hayatını Kaybetti

Meksika\'da Otobüs ve Tır Çarpışması Sonucu 19 Kişi Hayatını Kaybetti

Meksika'nın kuzeyindeki Mazatlan-Culiacan otoyolunda meydana gelen bir kaza sonucu çift katlı bir yolcu otobüsü ile bir tır çarpıştı ve en az 19 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz belirlenmezken, otobüsün alev aldığı ve cesetlerin tanınmayacak şekilde yandığı belirtildi. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespitinin zaman alacağı ifade edildi.

31.01.2024 09:25  Güncelleme: 09:27
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MEKSİKO, 31 Ocak (Xinhua) -- Meksika'nın kuzeyindeki Mazatlan-Culiacan otoyolunda Salı günü erken saatlerde çift katlı bir yolcu otobüsünün bir tırla çarpışması sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Sinaloa eyaleti Başsavcısı Sara Bruna Quinonez Estrada sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bölgede yürütülmekte olan uzman çalışmalarına göre Elota belediyesindeki kaza mahallinde 19 kişinin cansız bedeni bulundu" dedi.

Estrada, "Seyahat eden toplam kişi sayısını halen bilmiyoruz, otobüs şirketinin listesiyle karşılaştırma yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Çarpışmanın ardından otobüsün alev aldığını ve cesetlerin tanınmayacak şekilde yandığını belirten Estrada, bu nedenle ölenlerin "kimlik tespitinin" zaman alacağını kaydetti.

Eyalet yönetimi daha sonra yaptığı açıklamada kazanın, otobüsün Guadalajara ile Los Mochis kentleri arasında seyahat ettiği esnada yerel saatle 05.15'te meydana geldiğini bildirdi.

Otobüsün çarptığı tırın devrildiği ve her iki aracın da alev aldığı belirtildi.

Yerel medyaya göre kazanın nedeni henüz belirlenmedi.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Meksika'da Otobüs ve Tır Çarpışması Sonucu 19 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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