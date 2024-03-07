Meksika Donanmasına Ait Helikopter Okyanusa Düştü: 3 Ölü, 2 Kayıp

Niğde Valisi Cahit Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Niğde Valisi Cahit Çelik, Türk kadınına verilen hakların Cumhuriyetin önemli kazanımlarından olduğunu belirterek, kadınların başarıları ve toplumda söz sahibi olmalarının önemine vurgu yaptı. Çelik, kadınların eşit haklara sahip olmalarının modern, demokratik ve güçlü bir toplumun gerekliliği olduğunu ifade etti ve tüm kadınların gününü kutladı.