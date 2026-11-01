Meksiko\'da Ölüler Günü Geçit Töreni\'nde farklı kostümlü katılımcılar ilgi gördü

Meksiko'da Ölüler Günü Geçit Töreni'nde farklı kostümlü katılımcılar ilgi gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meksiko'da cumartesi günü düzenlenen Ölüler Günü Geçit Töreni'nde birbirinden farklı tasarımda kostümler giyen katılımcılar yoğun ilgi gördü. Farklı tasarımlı kostümler giyen katılımcılar, izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
MEKSİKO, 1 Kasım (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da cumartesi günü düzenlenen Ölüler Günü Geçit Töreni'nde birbirinden farklı tasarımda kostümler giyen katılımcılar yoğun ilgi gördü.
Kaynak: Xinhua
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