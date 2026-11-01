Meksiko'da Ölüler Günü Geçit Töreni'nde farklı kostümlü katılımcılar ilgi gördü - Son Dakika
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Meksiko'da Ölüler Günü Geçit Töreni'nde farklı kostümlü katılımcılar ilgi gördü

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Meksiko\'da Ölüler Günü Geçit Töreni\'nde farklı kostümlü katılımcılar ilgi gördü
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Meksiko'da cumartesi günü düzenlenen Ölüler Günü Geçit Töreni'nde birbirinden farklı tasarımda kostümler giyen katılımcılar yoğun ilgi gördü. Farklı tasarımlı kostümler giyen katılımcılar, izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

MEKSİKO, 1 Kasım (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da cumartesi günü düzenlenen Ölüler Günü Geçit Töreni'nde birbirinden farklı tasarımda kostümler giyen katılımcılar yoğun ilgi gördü.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Meksiko'da Ölüler Günü Geçit Töreni'nde farklı kostümlü katılımcılar ilgi gördü - Son Dakika
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