Melikgazi'de 752 Yeni İş Yeri Ruhsatı Verildi

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Melikgazi Belediyesi, 2024 yılında 752 iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı verdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 2021 yılında hayata geçirilen "e-İşyeri Ruhsat" hizmetinin esnafın işini kolaylaştırdığını belirtti.

Açılan yeni işletmenin ilçe ekonomisine katkı sağladığını vurgulayan Palancıoğlu, "2024 yılında ilçemiz sınırlarında 752 işletmeye iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verdik. Melikgazi'mizde esnafımızın yüzünün gülmesi ve çeşitli hizmet almaları için gayretle çalışıyoruz. Esnaf dostu bir belediye olarak her zaman esnafımızın yanında ve destekçileri olduk. Açılan yeni iş yerleri ilçemizin ekonomik olarak gelişmesine ve büyümesine olanak sağlıyor. Böylece ilçemizde ekonomik canlılık ve ticaret de artmış oluyor. Yeni iş yeri açan tüm esnaf kardeşlerime iş yerlerinin hayırlı olmasını diler, bol kazançlar temenni ederim." ifadelerini kullandı.