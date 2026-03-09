Melikgazi'de Ağaçlandırma Çalışmaları

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe genelinde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "fidan değil, ağaç dikiyoruz" sloganıyla ekiplerin büyük ağaçları ilçedeki yeşil alanlarla buluşturma çalışmasına katılan Palancıoğlu, ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, her mahallede yeşil bir iz bırakmak için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

5 binin üzerinde ağacı ilçeye kazandıracaklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Dikmiş olduğumuz çınar ağaçları Allah nasip ederse belki 200-300 yıl burada kök salacak ve insanlar da böcekler de ondan istifade edecekler. Havayı temizleyecek ve gölgesinde dinlendirecek. Bugün diktiğimiz çınar ağaçları yaklaşık 15 yaşında, vinçle dikimlerini gerçekleştiriyoruz. Özellikle merkezde bulunan ana kavşak noktalarımız ve refüjlerimiz başta olmak üzere binlercesini bütün mahallelerimize kazandırmaya çalışıyoruz. Fidan değil, ağaç dikiyoruz ve Melikgazi'ye ağaçların büyümesi için geçen 15 seneyi kazandırmış oluyoruz. Özel sulama sistemimiz sayesinde çınar kökleri aşağıya doğru büyüyor. Kaldırımlara ve asfalta zarar vermiyor."