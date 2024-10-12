Meloni'den Orta Doğu'ya Çözüm Çağrısı - Son Dakika
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Meloni'den Orta Doğu'ya Çözüm Çağrısı

İtalya Başbakanı Meloni, Gazze ve Lübnan'da ateşkes ve İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını savundu.

12.10.2024 00:16
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Gazze ve Lübnan'da ateşkesin sağlanmasının, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının, bu durumdan etkilenen sivillere yardım edilmesinin, Orta Doğu sorununa kalıcı çözüm bulunmasının önkoşulları olduğunu söyledi.

İtalya, Fransa, Portekiz, Hırvatistan, Yunanistan, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Slovenya ve İspanya'dan oluşan MED9 grubunun GKRY'deki zirvesi, liderlerin ortak açıklamasıyla sona erdi.

Başbakan Meloni, burada yaptığı açıklamada, "MED9'dan meslektaşlarımızla yaptığımız tartışmanın en önemli kısmı, Gazze ve Lübnan'da ateşkesin nasıl sağlanacağı, halen çok sayıda İsrailli rehinenin serbest bırakılmasının nasıl sağlanacağı ve etkilenen sivillere nasıl yardım edileceği üzerineydi. Bunların hepsi Orta Doğu sorununa kalıcı bir çözüm bulunmasının ön koşullarıdır." dedi.

Meloni, Orta Doğu'da "iki devlet iki halk" çözümünden yana olduklarını yineledi.

İsrail ordusunun, dün İtalyan askerlerinin de görev yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef alan saldırısına da değinen Meloni, "İtalyan hükümeti olup bitenleri dikkatle takip ediyor. Yaşananları, kınamaya geri dönüyorum. Bu kabul edilemez ve BM'nin 1701 numaralı kararı ihlal ediliyor. Hükümet, bunu şiddetle protesto etti. İspanya ve Fransa ile beraber ortak açıklama yapma kararı aldık. " ifadelerini kullandı.

Meloni, 18-20 Ekim'de G7 Dönem Başkanı sıfatıyla ev sahipliği yapacakları G7 Savunma Bakanları'ndan da Lübnan Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmeye yönelik bir karar almayı öngördüklerini söyledi.

Başbakan Meloni, ülkesine yönelik düzensiz göçün yönetimi kapsamında, İtalya'nın Arnavutluk'ta 2 göç merkezi kurmasını öngören protokolün, insan kaçakçılarına karşı yenilikçi bir çözüm olduğunu belirterek, bu merkezlerin birkaç gün içinde faaliyete geçeceğini söyledi.

Meloni, bugünkü toplantılarında ayrıca Avrupa'da rekabetçiliği de tartıştıklarını belirterek, "Avrupa'nın geleceği için hayati önem taşıyan bu konuda artık sözlerden eyleme geçmenin zamanı geldi." dedi.

Kaynak: AA

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