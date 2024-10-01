Meloni, Lübnan'daki Durumu Görüştü - Son Dakika
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Meloni, Lübnan'daki Durumu Görüştü

İtalya Başbakanı Meloni, Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için mevkidaşı Mikati ile görüştü.

01.10.2024 16:18
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Lübnanlı mevkidaşı Necib Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki durumu ele aldı.

İsrail saldırısı altındaki Lübnan'daki gelişmeler nedeniyle iki başbakanın bugün telefonda görüştüğü belirtildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Meloni, Mikati ile görüşmesinde, İtalya'nın Lübnan'a ve Lübnan halkına yakınlığını yineledi ve hükümet tarafından sivil halka dün tahsis edilen acil yardımı hatırlattı. Meloni, İtalya'nın ateşkes ve yerinden edilmiş insanların geri dönmesine izin verecek şekilde çatışmaya diplomatik bir çözüm getirilmesi konusundaki kararlılığını yineledi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İtalya'nın G7 Dönem Başkanı olarak da bölgede gerilimin düşmesi için çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Başbakan Meloni'nin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nde (UNIFIL) görev yapan İtalyan askerlerinin rolünün ve onların güvenliğinin altını çizdiği ifade edildi.

Diğer yandan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de dün X platformundan yaptığı paylaşımda, yerinden edilmiş Lübnan halkının acılarını hafifletmek için 17 milyon avroluk bir insani yardım paketini duyurmuştu.

-? ?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1273 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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