Meloni ve Macron, Roma'da Avrupa'nın Geleceğini Görüştü - Son Dakika
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Meloni ve Macron, Roma'da Avrupa'nın Geleceğini Görüştü

04.06.2025 02:28
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İtalya ve Fransa liderleri, AB ve uluslararası gelişmeleri ele almak için bir araya geldi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Roma'da, Avrupa Birliği'nin (AB) karşı karşıya kaldığı zorluklar ve buna karşı Birliğin güçlendirilmesi ile Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü.

Meloni, Macron'u dün akşam başbakanlık sarayı Chigi'nin avlusunda resmi törenle karşıladı.

Son haftalarda karşılıklı atışmalar nedeniyle ilişkileri gergin seyreden iki lider, foto muhabirlerine poz verdikten sonra baş başa görüşmeye geçti. Yaklaşık 3 saat süren ikili görüşme ve ardından heyetler arası çalışma yemeği sonrasında ortak yazılı açıklama yapıldı.

Başbakanlığın paylaştığı ortak açıklamada, "Meloni ile Macron, 3 Haziran 2025'te Roma'da bir araya gelerek, ortak zorlukların giderek arttığı bu dönemde Avrupa'nın harekete geçmesi ve seferberliği konusunda yürütülen çabaları derinlemesine tartışmak ve koordine etmek amacıyla görüştü." bilgisi verildi.

Görüşmenin aynı zamanda liderlere iki ülke ilişkilerini değerlendirme fırsatı sunduğu belirtilen açıklamada, "İtalya ve Fransa, Avrupa projesinin kurucu ülkeleri olarak rollerine sadık kalıp, barışa yönelik, kendi çıkarlarını savunabilen ve vatandaşlarını koruyabilen daha egemen, daha güçlü ve daha müreffeh bir Avrupa için ortak taahhütlerini güçlendirmeyi amaçlıyor." ifadesi kullanıldı.

Liderlerin görüşmelerinde, Avrupa'nın rekabet gücü ve refahına yönelik gündem konusunda büyük bir uyum olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, düzenlemelerin sadeleştirilmesi, kamu ve özel yatırımların teşvik edilmesi, enerji politikaları, teknoloji tarafsızlığı ilkesinin tam olarak uygulanması ve genel anlamda Avrupa şirketlerinin eşit şartlarda rekabet edebilmesini sağlayacak koşulların oluşturulması gibi alanlarda iddialı ve hızlandırılmış adımlar atılması gerektiği ifade edildi. Bu durum, otomotiv ve çelik endüstrisi gibi dönüşüm sürecindeki sektörler kadar, yapay zeka, yenilenebilir ve karbon içermeyen enerji kaynakları (örneğin nükleer enerji) ve uzay gibi ileri teknoloji alanları için de geçerlidir. Bu alanlarda ikili ve Avrupa düzeyindeki çıkarlar birbirine bağlıdır."

Açıklamada, Fransa ve İtalya'nın, yaklaşan AB Liderler Zirvesi'ne hazırlık ve çok yıllı yeni mali çerçeve, göç, AB genişlemesi ve reformlar konularında işbirliği yapmaya kararlı olduğuna işaret edildi.

Ukrayna Savaşı'na da değinilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

" Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının üzerinden 3 yıl geçerken ve İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında yapılan son görüşmelerin ardından, Fransa ve İtalya'nın Ukrayna'ya verdiği sarsılmaz ve tereddütsüz destek, adil ve kalıcı bir çözüm sağlanması açısından her zamankinden daha da gereklidir. Aynı zamanda bu destek, Avrupa savunmasında yatırım düzeylerinin artırılmasını ve Avrupa'nın sanayi ve teknoloji savunma altyapısının desteklenmesini içeren daha iddialı değişimi de varsaymaktadır."

Açıklamada, ayrıca iki liderin görüşmesinin, özellikle Orta Doğu ve Libya'da Avrupa için önemli olan diğer güvenlik konularını ele alma ve transatlantik ilişkiler ile AB'nin ekonomik ve ticari güvenliği konusundaki pozisyonlarını koordine etme fırsatı sağladığı belirtildi.

Açıklamada, Meloni ve Macron'un, bir sonraki ikili zirvenin 2026 başında Fransa'da yapılmasına karar verdiği ifade edildi.

İki lider arasındaki ilişkilerde son dönemde tansiyon yükselmişti

İtalya'da Ekim 2022'de iktidara gelen sağ koalisyonun lideri Başbakan Meloni ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasındaki ilişkiler, inişli çıkışlı seyrediyor.

Son olarak, 16 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi sırasında, Fransa'nın girişimiyle "Gönüllüler" olarak anılan bir grup ülkenin, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna konusunda yaptığı ortak telefon görüşmesinde İtalyan liderin yer almaması, Meloni ve Macron arasında ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı.

Bu toplantıya katılmadığı için ülkesinde eleştirilen Meloni, Ukrayna'ya asker göndermekle ilgili olduğu için toplantıya katılmadığını savunmuş, Macron ise görüşmelerinin asker yollamakla değil ateşkesle ilgili olduğunu ifade etmişti. Karşılıklı açıklamalar, iki lider arasındaki tansiyonu artırmıştı.

İtalyan basınında ise görüşme öncesinde çıkan haberlerde, Roma'da görüşme önerisinin Macron'dan geldiği ve taraflar arasında, AB içinde düzensiz göç konusunun ele alınış biçiminden Ukrayna Savaşı'na dek farklı alanlarda bir süredir devam eden yüksek tansiyonu düşürme amacı taşıdığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meloni ve Macron, Roma'da Avrupa'nın Geleceğini Görüştü - Son Dakika

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