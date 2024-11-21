Meloni, Venezuela'da Gonzalez'i Tanıdı - Son Dakika
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Meloni, Venezuela'da Gonzalez'i Tanıdı

İtalya Başbakanı Meloni, muhalefet adayı Gonzalez'i Venezuela'nın meşru lideri olarak tanıdı.

21.11.2024 03:16
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Venezuela'da muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez'i Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı olarak tanıdı.

Ulusal basında yer alan habere göre, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile başkent Buenos Aires'te bir araya gelen Meloni, Venezuelalı muhalefet lideri Gonzalez'i ülkenin meşru devlet başkanı olarak gördüklerini ifade etti.

Meloni, Venezuela'da demokratik ve barışçıl bir geçiş için Avrupa Birliği (AB) ile çalışacaklarını ve halkın seçilmiş devlet başkanı Gonzalez'e destek olacaklarını belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun seçim zaferini tanımayacaklarını ifade eden Meloni, "Onlarca protestocunun ölümüne, binlerce siyasi muhalifin keyfi şekilde gözaltına alınmasına ve muhalefetin devlet başkanı adayının sürgüne gönderilmesine yol açan rejim baskısını kınamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Meloni, Venezuela'da yaşanan krizin yalnızca bu ülkeyi değil, Arjantin ve İtalya için de önemli mesele olduğunu sözlerine ekledi.

Maduro üçüncü kez kazanmıştı

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

Kaynak: AA

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