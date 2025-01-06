Memurlar İçin Ek Zam Talepleri

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Türkiye Kamu-Sen Siirt İl Temsilcisi Cengiz Özbilici, "ek zam ve refah payı" ile ilgili açıklama yaptı.

Güres Caddesi'ndeki sendika binasının önünde açıklama yapan Özbilici, ek zam ve refah payının kalıcı biçimde düzenlenmesini istediklerini belirtti.

Özbilici, şunları kaydetti:

"Memur ve emekli maaşlarının yeniden değerleme oranının güncellenmesini, üzerine refah payı eklenerek gerçek anlamda bir zamma kavuşturulmasını talep ediyoruz. Gelir vergisinin adil bir biçimde düzenlenmesini herkesin kazancı ile orantılı bir vergilendirmeye tabi tutulmasını bekliyoruz. Bunun için de 'memurların gelir vergisi dilimi yüzde 15'te sabitlensin' diyoruz. Bütün ödemeler, bilhassa ilave ek ödeme emekli maaşına eklensin. Birinci dereceye gelen tüm memurların ek gösterge rakamlarının '3600'e yükseltileceği sözü, unutulmasın' diyoruz. Maaş sorununa kökten çözüm üretecek politikalar belirlensin diyoruz. Aksi halde ek zamsız refah olmaz, bu zamla karın doymaz."

Basın açıklamasına sendika üyeleri de katıldı.