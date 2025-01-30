Menderes Belediye Başkan Yardımcısı'na Saldırı: Yasa Dışı Taleplere Geçit Vermeyeceğiz

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(İZMİR) - Kaçak yapılara ruhsat vermediği için saldırıya uğrayan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, "Biz hiç kimseye yasa ve yönetmenlik dışı işlem yapmayız her hangi bir imtiyaz tanımıyoruz, tanımayız. Benim hakkında itibar suikastı yapanlar ve asılsız iddialarda bulunanlardan şikayetçi olacağımı ve suç duyurusunda bulunacağımı onlarla hukuk önünde hesaplaşacağımı buradan ilan ediyorum" açıklamasını yaptı.

Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Sönmez'in açıklaması şöyle:

"Yerel seçimlerin ardından Menderes'te halkımızın büyük teveccühüyle göreve gelen Cumhuriyet Halk Partili belediyecilik anlayışı hız kesmeden devam etmektedir. Hemşerilerimizin verdiği desteğin karşılığını; hizmet ederek ödemeye çalışan yeni belediye yönetimi olarak şeffaflık, tarafsızlık, eşitlik ve sürdürülebilirlik temel ilkemizdir.

Belediye Başkanımız Sayın İlkay Çiçek'in seçim öncesi verdiği sözleri tek tek yerine getirme görevini üstlenen kadrosu da aynı anlayış ve ilkelere bağlı kalarak görevini sürdürmektedir. Başta İzmir Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere; ilçemize gelecek her türlü yatırım ve destek için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla "Büyük Menderes" hedefi için çalışmalarımızı aksatmadan devam ettiriyoruz.

Hal böyle iken son günlerde; zaman zaman partimizin içişlerine de yansıyan eylem ve olaylar Menderesli hemşehrilerimizin gündemlerine sokulmaya çalışılmaktadır. Partimizin tüzük ve ilgili yönetmeliklerinin gereği olarak zaten yetkili makamlar tarafından algıyı destekleyen kişi ve şahıslarla ilgili gerekli işlemler sürdürülmektedir.

Ülkemizin içinden geçtiği sıkıntılı günlerin etkisini doğrudan pazarda, çarşıda, sokakta yaşayan hemşerilerimizin ana gündemi olan geçim ve yaşam koşullarını iyileştirmek üzere yola çıkan belediyemiz birtakım yapılar tarafından hedef alınmaktadır. Aslı astarı olmayan, karanlık eller tarafından kurgulanan kirli bilgiler bazı sosyal medya hesapları üzerinden dolaşıma sokulmaktadır.

Menderesli hemşehrilerimizin oylarıyla seçildiğim belediye meclisinde başkanımız Sayın İlkay Çiçek tarafından şahsıma tevdi edilen 'siyasi başkan yardımcılığı' görevi bazı kesimleri rahatsız etmiştir. Son zamanlarda şahsım üzerinden yürütülen algı operasyonu bir takım sosyal medya hesapları üzerinden hız kazanmıştır. Belirli aralıklarla Belediye Başkanımız Sayın İlkay Çiçek'i de hedef alan bu sosyal medya hesaplarıyla birlikte basın yayın ilkelerinin arkasına saklanan sözde medya mensupları hakkında da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Son olarak; kamuoyunun da malumu önceki dönem belediye başkanımız Erkan Özkan'ı hedef alarak belediye önünde açıklamalarda bulunan bir şahsın rüşvet iddiaları savcılıkta takipsizlikle sonuçlanmıştır. Aynı karanlık yapılar ve uzantıları bu dönem göreve gelen bizleri de hedef almaktadır.

Yapılan araştırma ve soruşturmalar sonrasında, ilçemiz sınırları içinde pansiyon işletmeciliği ruhsatı talebinde bulunan, isteği bu dönem de uygun bulunmayan Yakup Toprak isimli kişi tarafından yönetildiği belirlenen sosyal medya hesapları üzerinden eş zamanlı saldırılar başlatılmıştır. Kendisinin de geçtiğimiz aylarda kaçak yapılara ruhsat alamaması nedeniyle şahsıma fiziksel olarak belediyede adamlarıyla gerçekleştirdiği silahlı saldırı eylemiyle ilgili yargılama süreci halen devam etmektedir. Belediye binasına gelerek yöneticilere ve memurlara kadar uzayan eylemleri gerçekleştiren kişi kamuoyuna özür açıklaması yapmasına rağmen arka planda algı süreçlerini yürütmektedir.

Menderes Belediyesi bir kamu kuruluşudur. Yasa dışı taleplerin karşılanacağı bir yer değildir. Başta belediye kanunları olmak üzere birçok kanun ve yönetmelikle görevleri belirlenen belediyede kişilerin keyfi taleplerine göre işlem yapılmamaktadır.

Menderesli hemşehrilerimizin verdiği destekle göreve gelen yeni belediyecilik anlayışı asla verdiği sözlerden ve yürüttüğü hizmet anlayışından sapmayacaktır.

Biz hiç kimseye yasa ve yönetmenlik dışı işlem yapmayız her hangi bir imtiyaz tanımıyoruz, tanımayız. Benim hakkında itibar suikastı yapanlar ve asılsız iddialarda bulunanlardan şikayetçi olacağımı ve suç duyurusunda bulunacağımı onlarla hukuk önünde hesaplaşacağımı buradan ilan ediyorum.

Biz, engel olmaya çalışanlara rağmen hizmet için geldik. Açık, demokratik, hesap verebilir, halkçı belediyecilik anlayışımızla görev yapmaya devam edeceğiz."