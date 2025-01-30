Menderes Belediye Başkan Yardımcısı'na Saldırı: Yasa Dışı Taleplere Geçit Vermeyeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Menderes Belediye Başkan Yardımcısı'na Saldırı: Yasa Dışı Taleplere Geçit Vermeyeceğiz

Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, kaçak yapı taleplerine ruhsat vermediği için saldırıya uğradığını ve hakkındaki asılsız iddialara karşı hukuki işlem başlatacağını açıkladı. Sönmez, belediyenin şeffaflık ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

30.01.2025 11:31  Güncelleme: 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Kaçak yapılara ruhsat vermediği için saldırıya uğrayan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, "Biz hiç kimseye yasa ve yönetmenlik dışı işlem yapmayız her hangi bir imtiyaz tanımıyoruz, tanımayız. Benim hakkında itibar suikastı yapanlar ve asılsız iddialarda bulunanlardan şikayetçi olacağımı ve suç duyurusunda bulunacağımı onlarla hukuk önünde hesaplaşacağımı buradan ilan ediyorum" açıklamasını yaptı.

Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Sönmez'in açıklaması şöyle:

"Yerel seçimlerin ardından Menderes'te halkımızın büyük teveccühüyle göreve gelen Cumhuriyet Halk Partili belediyecilik anlayışı hız kesmeden devam etmektedir. Hemşerilerimizin verdiği desteğin karşılığını; hizmet ederek ödemeye çalışan yeni belediye yönetimi olarak şeffaflık, tarafsızlık, eşitlik ve sürdürülebilirlik temel ilkemizdir.

Belediye Başkanımız Sayın İlkay Çiçek'in seçim öncesi verdiği sözleri tek tek yerine getirme görevini üstlenen kadrosu da aynı anlayış ve ilkelere bağlı kalarak görevini sürdürmektedir. Başta İzmir Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere; ilçemize gelecek her türlü yatırım ve destek için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla "Büyük Menderes" hedefi için çalışmalarımızı aksatmadan devam ettiriyoruz.

Hal böyle iken son günlerde; zaman zaman partimizin içişlerine de yansıyan eylem ve olaylar Menderesli hemşehrilerimizin gündemlerine sokulmaya çalışılmaktadır. Partimizin tüzük ve ilgili yönetmeliklerinin gereği olarak zaten yetkili makamlar tarafından algıyı destekleyen kişi ve şahıslarla ilgili gerekli işlemler sürdürülmektedir.

Ülkemizin içinden geçtiği sıkıntılı günlerin etkisini doğrudan pazarda, çarşıda, sokakta yaşayan hemşerilerimizin ana gündemi olan geçim ve yaşam koşullarını iyileştirmek üzere yola çıkan belediyemiz birtakım yapılar tarafından hedef alınmaktadır. Aslı astarı olmayan, karanlık eller tarafından kurgulanan kirli bilgiler bazı sosyal medya hesapları üzerinden dolaşıma sokulmaktadır.

Menderesli hemşehrilerimizin oylarıyla seçildiğim belediye meclisinde başkanımız Sayın İlkay Çiçek tarafından şahsıma tevdi edilen 'siyasi başkan yardımcılığı' görevi bazı kesimleri rahatsız etmiştir. Son zamanlarda şahsım üzerinden yürütülen algı operasyonu bir takım sosyal medya hesapları üzerinden hız kazanmıştır. Belirli aralıklarla Belediye Başkanımız Sayın İlkay Çiçek'i de hedef alan bu sosyal medya hesaplarıyla birlikte basın yayın ilkelerinin arkasına saklanan sözde medya mensupları hakkında da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Son olarak; kamuoyunun da malumu önceki dönem belediye başkanımız Erkan Özkan'ı hedef alarak belediye önünde açıklamalarda bulunan bir şahsın rüşvet iddiaları savcılıkta takipsizlikle sonuçlanmıştır. Aynı karanlık yapılar ve uzantıları bu dönem göreve gelen bizleri de hedef almaktadır.

Yapılan araştırma ve soruşturmalar sonrasında, ilçemiz sınırları içinde pansiyon işletmeciliği ruhsatı talebinde bulunan, isteği bu dönem de uygun bulunmayan Yakup Toprak isimli kişi tarafından yönetildiği belirlenen sosyal medya hesapları üzerinden eş zamanlı saldırılar başlatılmıştır. Kendisinin de geçtiğimiz aylarda kaçak yapılara ruhsat alamaması nedeniyle şahsıma fiziksel olarak belediyede adamlarıyla gerçekleştirdiği silahlı saldırı eylemiyle ilgili yargılama süreci halen devam etmektedir. Belediye binasına gelerek yöneticilere ve memurlara kadar uzayan eylemleri gerçekleştiren kişi kamuoyuna özür açıklaması yapmasına rağmen arka planda algı süreçlerini yürütmektedir.

Menderes Belediyesi bir kamu kuruluşudur. Yasa dışı taleplerin karşılanacağı bir yer değildir. Başta belediye kanunları olmak üzere birçok kanun ve yönetmelikle görevleri belirlenen belediyede kişilerin keyfi taleplerine göre işlem yapılmamaktadır.

Menderesli hemşehrilerimizin verdiği destekle göreve gelen yeni belediyecilik anlayışı asla verdiği sözlerden ve yürüttüğü hizmet anlayışından sapmayacaktır.

Biz hiç kimseye yasa ve yönetmenlik dışı işlem yapmayız her hangi bir imtiyaz tanımıyoruz, tanımayız. Benim hakkında itibar suikastı yapanlar ve asılsız iddialarda bulunanlardan şikayetçi olacağımı ve suç duyurusunda bulunacağımı onlarla hukuk önünde hesaplaşacağımı buradan ilan ediyorum.

Biz, engel olmaya çalışanlara rağmen hizmet için geldik. Açık, demokratik, hesap verebilir, halkçı belediyecilik anlayışımızla görev yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Menderes, Politika, Belediye, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menderes Belediye Başkan Yardımcısı'na Saldırı: Yasa Dışı Taleplere Geçit Vermeyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 17:11:37. #1.12#
SON DAKİKA: Menderes Belediye Başkan Yardımcısı'na Saldırı: Yasa Dışı Taleplere Geçit Vermeyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.