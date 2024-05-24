Menderes Belediyesi\'nde Halk Günü Uygulaması Başlıyor

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(İZMİR) - Menderes Belediyesi'nde başlatılacak yeni uygulama ile her hafta çarşamba günü, 'Halk Günü' olarak değerlendirilecek.

Menderes Belediyesi'nde, halkın belediye ile ilgili istek, öneri ve beklentilerini doğrudan Belediye Başkanına iletebileceği "Halk Günü" uygulaması başlıyor. Uygulama her çarşamba 10.00-14.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Uygulamayla ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "'Birlik ve beraberlikle Menderes için güzel günlere' diyerek yola çıkmıştık. Bu yolculuğumuza da devam ediyoruz. Belediye Başkanı olduktan sonra makam kapımızı hiç kapatmadık, kapatmayacağız da. Her çarşamba günü yapacağımız Halk Günü uygulamamız ile hemşehrilerimizle yakından ilgilenip daha etkin ve hızlı hizmeti amaçlıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi çarşamba günleri belediyemize bekliyorum" dedi.