Menderes'te Sömestir Tatili Etkinliklerle Renkleniyor

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, Sasalı Doğal Yaşam Parkı gezileri ve çeşitli etkinliklerle sömestir tatilini çocuklar için keyifli ve verimli hale getiriyor.

Menderes Belediyesi'nin ara tatil etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sasalı Doğal Yaşam Parkı gezilerine katılan çocuklar parkta keyifli zaman geçiriyor, farklı canlıları görerek bilgi ediniyor. Sasalı Doğal Yaşam Parkı gezileri sömestir tatilinin ikinci haftasında da devam edecek.

Gezilerin yanı sıra daha pek çok etkinlikle sömestir tatilini şenliğe dönüştüren Menderes Belediyesi, çocuklara keyifli ve dolu dolu zaman geçirme şansı sunuyor. Yarıyıl tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklar için Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi'nde bilim, el sanatları, oyun, spor ve farkındalık etkinlikleri ile film günleri gerçekleştiriliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sinema ve tiyatro şenlikleri kapsamında ise "Ters Yüz 2" adlı film ve "Yaşasın Barış" adlı tiyatro oyunu da Menderes'te sahnelenecek.

Etkinliklere ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşlar sosyal medya hesaplarını takip etmenin yanı sıra 0232 700 00 00 (dahili 1019) numarasını arayarak, Engelsiz Çocuk Evi'ndeki etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar ise 0232 503 04 85 numarasını arayarak bilgi edinebilecek.

Etkinliklere ilişkin konuşan Belediye Başkanı İlkay Çiçek, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın mutluluğunu önemsediğimizi defalarca belirtmiştik. Görece geldiğimiz günden beri çocuklar için sayısız etkinlik, yarışma ve destek faaliyetleri gerçekleştirdik. Bu konu bizim için çok önemli, çocuklarımız da bizim için çok değerli. Bu gibi etkinliklerin sayısı azalmadan devam edecek. Bunun için çalışmalarımız daima devam ediyor. Sömestir tatilini dolu dolu geçirmeleri için çocuklarımıza birbirinden keyifli etkinlikler planladık. Tatilin başlaması ile birlikte bu etkinlikleri teker teker gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi mutluluk ve ileriye dair motivasyon veriyor. Biz de bu ilgiye en iyi şekilde karşılık vermeye çalışıyoruz. Güzel geri dönüşler aldık. Birbirinden eğlenceli sömestr tatili etkinliklerimiz devam ediyor. Tüm çocuklarımıza harika bir tatil diliyorum. Hepsini etkinliklerimize bekliyoruz."