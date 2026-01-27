Menderes'te Sömestir Tatili Etkinliklerle Renkleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Menderes'te Sömestir Tatili Etkinliklerle Renkleniyor

27.01.2026 11:55  Güncelleme: 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menderes Belediyesi, Sasalı Doğal Yaşam Parkı gezileri ve çeşitli etkinliklerle çocukların sömestir tatilini keyifli ve verimli hale getiriyor. Parkta farklı canlıları görme fırsatı bulan çocuklar, aynı zamanda bilim, el sanatları ve oyun etkinlikleriyle de eğleniyor.

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, Sasalı Doğal Yaşam Parkı gezileri ve çeşitli etkinliklerle sömestir tatilini çocuklar için keyifli ve verimli hale getiriyor.

Menderes Belediyesi'nin ara tatil etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sasalı Doğal Yaşam Parkı gezilerine katılan çocuklar parkta keyifli zaman geçiriyor, farklı canlıları görerek bilgi ediniyor. Sasalı Doğal Yaşam Parkı gezileri sömestir tatilinin ikinci haftasında da devam edecek.

Gezilerin yanı sıra daha pek çok etkinlikle sömestir tatilini şenliğe dönüştüren Menderes Belediyesi, çocuklara keyifli ve dolu dolu zaman geçirme şansı sunuyor. Yarıyıl tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklar için Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi'nde bilim, el sanatları, oyun, spor ve farkındalık etkinlikleri ile film günleri gerçekleştiriliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sinema ve tiyatro şenlikleri kapsamında ise "Ters Yüz 2" adlı film ve "Yaşasın Barış" adlı tiyatro oyunu da Menderes'te sahnelenecek.

Etkinliklere ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşlar sosyal medya hesaplarını takip etmenin yanı sıra 0232 700 00 00 (dahili 1019) numarasını arayarak, Engelsiz Çocuk Evi'ndeki etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar ise 0232 503 04 85 numarasını arayarak bilgi edinebilecek.

Etkinliklere ilişkin konuşan Belediye Başkanı İlkay Çiçek, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın mutluluğunu önemsediğimizi defalarca belirtmiştik. Görece geldiğimiz günden beri çocuklar için sayısız etkinlik, yarışma ve destek faaliyetleri gerçekleştirdik. Bu konu bizim için çok önemli, çocuklarımız da bizim için çok değerli. Bu gibi etkinliklerin sayısı azalmadan devam edecek. Bunun için çalışmalarımız daima devam ediyor. Sömestir tatilini dolu dolu geçirmeleri için çocuklarımıza birbirinden keyifli etkinlikler planladık. Tatilin başlaması ile birlikte bu etkinlikleri teker teker gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi mutluluk ve ileriye dair motivasyon veriyor. Biz de bu ilgiye en iyi şekilde karşılık vermeye çalışıyoruz. Güzel geri dönüşler aldık. Birbirinden eğlenceli sömestr tatili etkinliklerimiz devam ediyor. Tüm çocuklarımıza harika bir tatil diliyorum. Hepsini etkinliklerimize bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Sasalı, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menderes'te Sömestir Tatili Etkinliklerle Renkleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı tetikçiyle buluşma anları kamerada İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı
Shein, Türkiye’ye satışlarını durdurdu Shein, Türkiye'ye satışlarını durdurdu
Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var En-Nesyri talebini yönetime iletti Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti
Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı

14:04
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 14:32:19. #7.11#
SON DAKİKA: Menderes'te Sömestir Tatili Etkinliklerle Renkleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.