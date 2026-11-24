(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında toplumsal farkındalığı artırmak ve kadınların hakları konusunda bilinçlenmesine katkı sağlamak amacıyla bir dizi etkinlik düzenleyecek. Programda bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının yanı sıra tiyatro gösterisi de yer alacak.

Menteşe'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Menteşe Belediyesi tarafından hazırlanan eğitim, bilgilendirme, farkındalık çalışmaları ve sanatsal etkinliklerden oluşan programda, kadına yönelik şiddetin farklı boyutları ele alınacak. Kadınların haklarını ve şiddet karşısında başvurabilecekleri yolları bilmelerinin önemi vurgulanacak.

25 Kasım Çarşamba günü Sınırsızlık Meydanı'nda saat 10.00-14.00 arasında farkındalık standı kurulacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde ise saat 19.00'da "Sessizliğin Ayak İzleri" adlı farkındalık etkinliği gerçekleştirilecek, saat 20.00'de "Yaralarım Aşktandır" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

27 Kasım Cuma günü saat 13.30'da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde "Şiddeti Tanı, Haklarını Bil" başlıklı bilgilendirme ve farkındalık çalışması yapılacak.

Menteşe Belediyesi, hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle kadına yönelik şiddetin önlenmesinde toplumsal duyarlılığın, dayanışmanın ve hak temelli mücadelenin önemine dikkati çekmeyi hedefliyor.