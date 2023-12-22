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Meral Akşener: Can Atalay krizi derhal çözülmelidir - Son Dakika
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Meral Akşener: Can Atalay krizi derhal çözülmelidir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki ikinci hak ihlali kararıyla ilgili olarak, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin gereğini yapması ve bu krizin derhal çözülmesi gerektiğini belirtti.

Meral Akşener: Can Atalay krizi derhal çözülmelidir
22.12.2023 - 13:36,  Güncelleme: 13:37
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tutuklu milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci hak ihlali kararıyla ilgili, "Alınan bu yeni karar, devletin kurumları arasındaki çatışmayı sonlandırmak için bir fırsattır. İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, bu konudaki karar merciinin kendisi olduğunu dikkate alarak, bir an önce gereğini yapmalı ve bu kriz derhal çözülmelidir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasa'nın uygulanmasından sorumlu kurumlarımız yine bir tarihi sınavla karşı karşıya. Anayasa Mahkemesi, Can Atalay davası ile ilgili bir kez daha hak ihlali kararı vererek, 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne de bu kararın gereğini yapmaya hükmetti. Alınan bu yeni karar, devletin kurumları arasındaki çatışmayı sonlandırmak için bir fırsattır. İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, bu konudaki karar merciinin kendisi olduğunu dikkate alarak, bir an önce gereğini yapmalı ve bu kriz derhal çözülmelidir. Gelin, Türk Milleti'nin vicdanının, hakkının ve hukukunun yanında durun. Ülkemizde zaten sorunlu olan hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti uygulamalarını daha fazla yıpratmayın. Anayasa'da ve mevzuatta dahi kaynağı bulunmayan bir uygulamayla, devlet organları arasında çatışmaya yol açacak olan bu krizi daha fazla derinleştirmeyin. Milletimizi de suni gündemlerle ve krizlerle daha fazla meşgul etmeyin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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