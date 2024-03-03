Meral Akşener'den atanamayan öğretmenlere destek - Son Dakika
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Meral Akşener'den atanamayan öğretmenlere destek

Meral Akşener\'den atanamayan öğretmenlere destek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, atanamayan öğretmenlerin durumuna dikkat çekerek, iktidarı sorunun çözümü için harekete geçmeye çağırdı. Akşener, atanamayan öğretmenlerin öğrencilerine kavuşması gerektiğini vurguladı.

03.03.2024 16:15  Güncelleme: 16:18
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ülkemizde 'atanamayan öğretmen' diye sorun olması bile bu iktidar için bir utanç vesikasıdır. Kendi ellerinizle sebep olduğunuz bu sorunu, daha fazla görmezden gelemezsiniz. Seçim zamanı kürsülerden verdiğiniz sözleri tutun. Öğretmenlerimizi bir an önce öğrencilerine kavuşturun" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, atanamayan öğretmenlerin durumuna dikkat çekti. Akşener, X hesabında MEBe68BinMülakatsızTakvim başlığı ile başlayan kampanyaya destek oldu. Akşener, şu mesajı paylaştı:

"Ülkemizde 'atanamayan öğretmen' diye sorun olması bile bu iktidar için bir utanç vesikasıdır. Kendi ellerinizle sebep olduğunuz bu sorunu, daha fazla görmezden gelemezsiniz. Seçim zamanı kürsülerden verdiğiniz sözleri tutun. Öğretmenlerimizi bir an önce öğrencilerine kavuşturun."

Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meral Akşener'den atanamayan öğretmenlere destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meral Akşener'den atanamayan öğretmenlere destek - Son Dakika
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