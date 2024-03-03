İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ülkemizde 'atanamayan öğretmen' diye sorun olması bile bu iktidar için bir utanç vesikasıdır. Kendi ellerinizle sebep olduğunuz bu sorunu, daha fazla görmezden gelemezsiniz. Seçim zamanı kürsülerden verdiğiniz sözleri tutun. Öğretmenlerimizi bir an önce öğrencilerine kavuşturun" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, atanamayan öğretmenlerin durumuna dikkat çekti. Akşener, X hesabında MEBe68BinMülakatsızTakvim başlığı ile başlayan kampanyaya destek oldu. Akşener, şu mesajı paylaştı:
"Ülkemizde 'atanamayan öğretmen' diye sorun olması bile bu iktidar için bir utanç vesikasıdır. Kendi ellerinizle sebep olduğunuz bu sorunu, daha fazla görmezden gelemezsiniz. Seçim zamanı kürsülerden verdiğiniz sözleri tutun. Öğretmenlerimizi bir an önce öğrencilerine kavuşturun."
Son Dakika › Güncel › Meral Akşener'den atanamayan öğretmenlere destek - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kasım 2022'de başlatılan Fatih Ordu Caddesi ve yakın çevresi düzenlemesinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. İmamoğlu, Ordu Caddesi'nin İstanbul'un en güzel caddesi olmaya aday olduğunu belirterek, yapılan düzenlemelerle caddenin İstiklal Caddesi'ne benzer bir yapıya kavuşacağını dile getirdi. Ayrıca, ulaşım araçlarına eşit paylaşım sağlanarak yayalara ve bisikletlilere güvenli bir ortam oluşturulduğunu vurguladı.
Sivas'ın Zara ilçesinde Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda vakıf öncülüğünde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında, seçim sürecinin kardeşlik ve huzur içerisinde geçtiği vurgulandı. Toplantıya ilçe protokolü, belediye başkan adayları, siyasi parti temsilcileri ve Zaralılar Yardımlaşma ve Kalkınma Vakfı öncülüğünde 5 federasyon ve 1 derneğin yöneticileri katıldı.
Bahçelievler Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde gerçekleşen Karadeniz Festivali'nde 5 ton hamsi, 2 ton fındık ve çay dağıtılırken, vatandaşlar horon çekerek eğlendi. Festivale katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise, 'Horon ve halaylar durmadı, güzel bir festival olduğunu düşünüyorum' dedi.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir ev, odun sobasından çıkan kıvılcımlar sonucu çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden itfaiye eri ise hafif yaralandı. Ev sakinleri tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kastamonu'da jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parkla ekipleri, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde yaban hayvanları için soğaya yem bıraktı. Kış şartlarının zorlu olduğu Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda asılan fotokapanlarla gözlem altına alınan bölgede, tedavisi tamamlanan kızıl şahin de doğaya salındı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yapılan olağanüstü genel kurulda Osman Sungur, başkanlığa seçildi. Genel kurulda yönetim, faaliyet ve denetim raporları oy çokluğuyla kabul edildi. Sungur'un yönetim kurulu asil listesinde ise birçok isim yer aldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından inşa edilecek 50 yataklı devlet hastanesinin temeli törenle atıldı. Hastanenin turizm bölgesi Akçakoca'ya önemli bir sağlık atılımı yapacağı belirtildi. Hastanede son teknolojik cihazlar ve laboratuvar sistemleri bulunacak.
Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Ömeroviç, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, bu maçla birlikte seri başlatma hedefleri olduğunu söyleyerek, 'Bulunduğumuz durumdan daha yukarı çıkmak için bütün maçları kazanmamız gerekiyor' dedi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bir gazetenin köşe yazarının kendisi için yapılan 'bedelli askerlik yaptı' iddialarına cevap verdi. Akpolat, tüm yalanlarla hukuk önünde hesaplaşacaklarını belirtti ve vatani görevine dil uzatanlara karşı duracağını vurguladı.
Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, halk buluşmalarında yaptığı konuşmada, geleceği istişareler ve ortak akıl çerçevesinde inşa etmeye devam edeceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?