Meriç Sofulu'da orman yangınına müdahale ikinci gününde 148 itfaiyeciyle sürüyor

Bulgaristan'da başlayan ve sınırı aşarak Yunanistan'ın Meriç iline bağlı Sofulu ilçesine ulaşan orman yangınına müdahalenin ikinci gününde devam ettiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, dün öğle saatlerinde Bulgaristan'dan Yunanistan'a geçen yangının Sofulu Belediyesine bağlı Ruşenler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda etkili olduğu belirtildi.

Gece boyunca devam eden söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde takviye ekip gönderildiği, bölgede 8 kara ekibinde 148 itfaiyeci ve 38 aracın görev yaptığı aktarıldı.

Havanın aydınlanmasıyla yangına havadan müdahalenin de yeniden başladığı, söndürme çalışmalarına 3 helikopter ve 2 uçağın katıldığı kaydedildi.

Sofulu Belediyesine ait su tankerlerinin de çalışmalara destek verdiği, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın ise yangını kontrol altına alma çalışmalarını güçleştirdiği belirtildi.

Alevlerin şu aşamada yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.