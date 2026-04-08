Merkez Bankası Savaş Etkisini Azaltmak İçin Yoğun Döviz Satışı Yaptı
Merkez Bankası Savaş Etkisini Azaltmak İçin Yoğun Döviz Satışı Yaptı

08.04.2026 07:59
Orta Doğu'daki savaşın Türk Lirası üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla Merkez Bankası, 49.2 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirerek piyasalardaki dalgalanmaları dengelemeye çalışıyor. Ancak net rezervlerin azalmaya devam ettiği bildiriliyor.

Orta Doğu'da savaşın TL üzerindeki etkilerini azaltmaya çalışan Merkez Bankası, yoğunlukla yabancının çıkışına karşılık yüklü döviz satışı gerçekleştirdi. QNB Türkiye ekonomistlerinin hesaplamalarına göre savaşın başından 3 Nisan ile biten haftaya kadar 49.2 milyar dolarlık döviz satışı yapıldı.

Bankalarla geçen hafta başlatılan döviz karşılığı TL swap işlemleri brüt ve net uluslararası rezervlerde savaş döneminin ilk yükselişini yaşatsa da swap hariç net rezervler geçen hafta 1.8 milyar dolar azalarak 18.4 milyar dolara indi. Bu seviye Mayıs 2025'ten bu yana görülen en düşük seviyeye işaret ediyor.

QNB Türkiye Baş Ekonomisti Erkin Işık, yabancı yatırımcıların 2025 başından beri portföy girişlerinin büyük ölçüde çıktığını belirterek döviz satışlarının önümüzdeki dönemde yavaşlamasını beklediklerini söyledi. Ekonomistler, TL satışta ilk dalganın geçmiş gibi göründüğünü, bundan sonra en önemli durumun yerli yatırımcının talebini iyi tutmak olduğunu vurguladı.

Bir yabancı analist, rezervlerin eksi olsa da yönetilebilir olduğuna işaret ederken, kredi not görünümlerinde rezerv pozisyonu nedeniyle durağandan negatife bir geçiş yaşanabileceğini belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Merkez Bankası, Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Güncel, Döviz, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
