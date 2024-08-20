Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu, dolar ve euro yükseldi - Son Dakika
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Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu, dolar ve euro yükseldi

Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu, dolar ve euro yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50'de sabit tuttu. Dolar/TL, 33,83 ile zirve seviyesinde işlem gördü. Euro/TL ise 37,58 seviyesine kadar yükselirken bu aralıkta dalgalanmaya devam ediyor. Gram altın ise karar sonrası 2 bin 748 TL seviyesine kadar yükseldi.

20.08.2024 18:46
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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50'de sabit tuttu. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Dolar/TL, 33,83 ile zirve seviyesinde işlem gördü. Euro/TL ise 37,58 seviyesine kadar yükselirken bu aralıkta dalgalanmaya devam ediyor. Gram altın ise karar sonrası 2 bin 748 TL seviyesine kadar yükseldi.

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 5'inci kez yüzde 50'de sabit tutulmasına karar verdi.

Dolar/TL, sabah saatlerinde 33,77 seviyesindeki direncin üzerinde fiyatlanmaya başlamasının ardından karar sonrası 33,83 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 37,58 seviyesine kadar yükselirken bu aralıkta dalgalanmaya devam ediyor.

Karar öncesi 2 bin 720 TL bandında işlem gören gram altın ise karar sonrası 2 bin 748 TL seviyesine kadar yükselerek rekor tazeledi.

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu, dolar ve euro yükseldi - Son Dakika

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