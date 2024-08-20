Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu, dolar ve euro yükseldi

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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50'de sabit tuttu. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Dolar/TL, 33,83 ile zirve seviyesinde işlem gördü. Euro/TL ise 37,58 seviyesine kadar yükselirken bu aralıkta dalgalanmaya devam ediyor. Gram altın ise karar sonrası 2 bin 748 TL seviyesine kadar yükseldi.

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 5'inci kez yüzde 50'de sabit tutulmasına karar verdi.

Dolar/TL, sabah saatlerinde 33,77 seviyesindeki direncin üzerinde fiyatlanmaya başlamasının ardından karar sonrası 33,83 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 37,58 seviyesine kadar yükselirken bu aralıkta dalgalanmaya devam ediyor.

Karar öncesi 2 bin 720 TL bandında işlem gören gram altın ise karar sonrası 2 bin 748 TL seviyesine kadar yükselerek rekor tazeledi.