Merkezefendi Belediyesi'nden Öğrencilere Temiz Su Desteği - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi'nden Öğrencilere Temiz Su Desteği

Merkezefendi Belediyesi, ilkokul ve ortaokullara yönelik steril içme suyu üniteleri kurarak, öğrencilerin temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamaya başladı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, projeyi ilçe genelindeki diğer okullara da yayacaklarını duyurdu.

13.12.2024 12:08  Güncelleme: 12:49
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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi, öğrencilerin temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamak amacıyla ilçede bulunan ilkokul ve ortaokullara steril içme suyu üniteleri yerleştirmeye başladı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Her çocuğun eşit hak ve özgürlükle büyümesi ve gelişmesini diliyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin, eğitime ve öğrencilere desteği devam ediyor. Bu kapsamda öğrencilerin temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamak amacıyla ilkokul ve ortaokullara steril içme suyu üniteleri yerleştiriyor. Bu yeni uygulama sayesinde öğrenciler, okullarında ücretsiz ve sağlıklı su içebilme imkanı bulacak.

"Diğer okullarımıza da içme suyu ünitelerimizi yerleştirmeye devam edeceğiz"

Projenin ilk uygulandığı Hacı Halil Bektaş Ortaokulu'nda yoğun ilgiyle karşılanan Belediye Başkanı Şeniz Doğan, bu uygulamayı ilçe genelindeki ilkokul ve ortaokullara yaymak istediklerini söyledi. Eğitime yapılan yatırımların kendileri için öncelikli olduğunu ifade eden Başkan Doğan, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla halkımızın her zaman yanında oluyoruz. 2019 yılından bu yana ilçemizde fırsat eşitliği sağlanması adına hizmetler gerçekleştiriyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve onların sağlığı için çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın okullarda sağlıklı suya erişmesi ve su tüketme alışkanlığını erken yaşta kazanmasını amaçlayarak okullarımıza arıtma cihazına sahip steril içme suyu üniteleri yerleştirmeye başladık. İlk uygulamayı Hacı Halil Bektaş Ortaokulumuzda gerçekleştirdik. Gelecek talepler doğrultusunda diğer okullarımıza da içme suyu ünitelerimizi yerleştirmeye devam edeceğiz. Her çocuğun eşit hak ve özgürlükle büyümesi ve gelişmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Merkezefendi, Şeniz Doğan, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediyesi'nden Öğrencilere Temiz Su Desteği - Son Dakika

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