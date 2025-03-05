Merkezefendi Belediyesi'nin Buz Pateni Pisti 25 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Merkezefendi Belediyesi'nin Buz Pateni Pisti 25 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Merkezefendi Belediyesi, Kültür Merkezi'nin açık otoparkında kurduğu Buz Pateni Pisti'nde 25 binin üzerinde vatandaş ağırladı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, etkinliğin çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı.

05.03.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi'nin Kültür Merkezi'nin açık otoparkına kurduğu Buz Pateni Pisti'nde 25 binin üzerinde vatandaş ağırlandı.  Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümseme ve sizlerden gelen olumlu geri dönüşler de bizleri fazlasıyla mutlu etti" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Merkezefendi Kültür Merkezi'nin açık otoparkına kurulan, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ücretsiz girdiği Buz Pateni Pisti Denizlililer tarafından yoğun ilgi gördü. Mart ayının gelmesiyle kapatılan Buz Pateni Pisti'nde 25 bin üzerinde çocuk ve yetişkin doyasıya eğlendi. Anaokulu yaş grubu minikler de müzikli maskotlar, yüz boyama etkinliği ve atlı karınca oyuncağı ile ücretsiz vakit geçirdi.

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hepinizin bildiği gibi, okullarımızın yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Merkezefendi Kültür Merkezi'mizin açık otoparkına Buz Pateni Pisti kurduk. İlkokul ve ortaokul öğrencilerimize ücretsiz olarak sunduğumuz buz pateni pistimiz büyük bir ilgi gördü ve 25 binin üzerinde çocuğumuz ve hemşehrimiz burada doyasıya eğlendi. Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümseme ve sizlerden gelen olumlu geri dönüşler de bizleri fazlasıyla mutlu etti. Açılışından bugüne kadar keyifli vakit geçirdiğiniz, güzel anılar biriktirdiğiniz Buz Pateni Pisti'miz baharın gelişiyle kapandı ancak gelecek kış yeniden sizlerle olacak. Yeni etkinliklerde ve yeni projelerde tekrar buluşmak dileğiyle" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Merkezefendi, Şeniz Doğan, Güncel, Çocuk, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediyesi'nin Buz Pateni Pisti 25 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Öcalan’ın çağrısından sonra ’’PKK silah bırakır mı’’ anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Öcalan'ın çağrısından sonra ''PKK silah bırakır mı?'' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
10:42 Ekrem İmamoğlu “sahte diploma“ soruşturmasında ifade verdi Ekrem İmamoğlu "sahte diploma" soruşturmasında ifade verdi
18:34 Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor
18:34 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir
18:34 Zorlu Holding’de yeni CEO belli oldu Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu
18:20 Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı
18:05 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı
17:30 Putin, Trump yönetimine İran’la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti Putin, Trump yönetimine İran'la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti
17:27 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı
17:26 DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 13:46:08. #7.13#
SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi'nin Buz Pateni Pisti 25 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.