Merkezefendi Belediyesi'nin Buz Pateni Pisti 25 Bin Ziyaretçi Ağırladı

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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi'nin Kültür Merkezi'nin açık otoparkına kurduğu Buz Pateni Pisti'nde 25 binin üzerinde vatandaş ağırlandı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümseme ve sizlerden gelen olumlu geri dönüşler de bizleri fazlasıyla mutlu etti" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Merkezefendi Kültür Merkezi'nin açık otoparkına kurulan, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ücretsiz girdiği Buz Pateni Pisti Denizlililer tarafından yoğun ilgi gördü. Mart ayının gelmesiyle kapatılan Buz Pateni Pisti'nde 25 bin üzerinde çocuk ve yetişkin doyasıya eğlendi. Anaokulu yaş grubu minikler de müzikli maskotlar, yüz boyama etkinliği ve atlı karınca oyuncağı ile ücretsiz vakit geçirdi.

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hepinizin bildiği gibi, okullarımızın yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Merkezefendi Kültür Merkezi'mizin açık otoparkına Buz Pateni Pisti kurduk. İlkokul ve ortaokul öğrencilerimize ücretsiz olarak sunduğumuz buz pateni pistimiz büyük bir ilgi gördü ve 25 binin üzerinde çocuğumuz ve hemşehrimiz burada doyasıya eğlendi. Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümseme ve sizlerden gelen olumlu geri dönüşler de bizleri fazlasıyla mutlu etti. Açılışından bugüne kadar keyifli vakit geçirdiğiniz, güzel anılar biriktirdiğiniz Buz Pateni Pisti'miz baharın gelişiyle kapandı ancak gelecek kış yeniden sizlerle olacak. Yeni etkinliklerde ve yeni projelerde tekrar buluşmak dileğiyle" diye konuştu.