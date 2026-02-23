Merkezefendi Belediyesi'nin U-18 Takımları, Anadolu Şampiyonası'nda - Son Dakika
Merkezefendi Belediyesi'nin U-18 Takımları, Anadolu Şampiyonası'nda

23.02.2026 12:21  Güncelleme: 13:49
Merkezefendi Belediyesi U-18 Erkek ve Kız Basketbol Takımları, Afyonkarahisar ve Uşak'ta düzenlenen bölge şampiyonalarında başarılı performans göstererek Anadolu Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen U-18 Erkekler Bölge Şampiyonası'nda mücadele eden Merkezefendi Belediyesi U-18 Erkek Basketbol Takımı, grup müsabakalarında oynadığı 4 karşılaşmanın tamamını kazanarak namağlup şekilde lider oldu ve Anadolu Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Öte yandan Uşak'ta düzenlenen U-18 Kızlar Bölge Şampiyonası'nda mücadele eden Merkezefendi Belediyesi U-18 Kız Basketbol Takımı da başarılı bir performans sergiledi. Grup müsabakalarında oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanarak Anadolu Şampiyonası'na yükselmeye hak kazanan kız takımı, ortaya koyduğu azim ve kararlılıkla takdir topladı.

Böylece Merkezefendi Belediyesi, U-18 kategorisinde hem erkeklerde hem de kızlarda Anadolu Şampiyonası'nda temsil edilme başarısı gösterdi.

Başkan Doğan'dan çifte tebrik

Genç sporcuları ve teknik ekipleri tebrik eden Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Afyonkarahisar'da düzenlenen U-18 Erkekler Bölge Şampiyonası'nda 4'te 4 yaparak grup lideri olan Erkek Basketbol Takımımızla gurur duyuyorum. Aynı şekilde Uşak'ta düzenlenen U-18 Kızlar Bölge Şampiyonası'nda 4 maçın 3'ünü kazanarak Anadolu Şampiyonası'na yükselen Kız Basketbol Takımımızı da gönülden kutluyorum. Gençlerimizin azmi, disiplini ve takım ruhu bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Merkezefendi, Basketbol, Turnuva, Güncel, Uşak, Son Dakika

