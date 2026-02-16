Zumba LoveStar Masterclass Düzenlendi

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi'nin dördüncüsünü düzenlediği "Zumba LoveStar Masterclass" etkinliği, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "En kıymetli kazanımımız kadınlarımızın evlerinden çıkarak bir araya gelmesi, sosyalleşmesi ve birlikte güzel anılar biriktirmesi" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Zumba LoveStar Masterclass 2026 etkinliği, ilçedeki dans ve sporseverleri bir araya getirdi. Dans ve aerobik hareketlerini barındıran etkinlikte, Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri'nde eğitim alan kursiyerler ile etkinliğe katılan kadınlar müzik eşliğinde spor yaptı.

Etkinlikte eğitmenler sahne aldı

Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda dans ve sporsever katıldı. Doğan, etkinlikte yeteneğiyle gönülleri kazanmış ZIN Aysun Batur'a hediye takdim etti. ZIN Aysun Batur ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen zumba eğitmenlerinin sahne aldığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Başkan Doğan, sağlıklı bir toplumun temelinde sporun ve sosyal yaşamın yer aldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Sağlıklı yaşam, güçlü kadınlar, mutlu Merkezefendi"

"İlçemizin birçok mahallesinde hizmet veren Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerimiz, kadınlarımızın spor yapabildiği, çocuklarımızın ise güvenle kurslara katılabildiği yaşam alanları haline geldi. Sizlerden gelen ilgi ve talepler doğrultusunda bu merkezlerde hem çocuklarımız için eğitimler düzenliyor hem de kadınlarımızın sporla buluşmasını sağlıyoruz. En kıymetli kazanımımız ise kadınlarımızın evlerinden çıkarak bir araya gelmesi, sosyalleşmesi ve birlikte güzel anılar biriktirmesidir. Bugün bu salona baktığımda Merkezefendi'de yaşayan kadınların büyük, güçlü ve dayanışma içinde bir aile olduğunu görüyorum."