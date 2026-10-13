Mersin Akdeniz'de belediye ekipleri su baskını olan ev ve iş yerlerinde tahliye yaptı - Son Dakika
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Mersin Akdeniz'de belediye ekipleri su baskını olan ev ve iş yerlerinde tahliye yaptı

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Mersin Akdeniz'de belediye ekipleri, olumsuz hava koşullarına karşı su baskını, taşkın, yol çökmesi ve ağaç devrilmelerine yönelik teyakkuz durumuna geçti. Sağanakta su baskını yaşanan ev ve iş yerlerinde tahliye yapılırken vatandaş talepleri karşılandı.

Mersin'de Akdeniz Belediyesi ekipleri, ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol ile Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, olası su baskınları, taşkın, yol çökmesi veya ağaç devrilmelerine karşı teyakkuz durumuna geçti.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alan ekipler, vatandaşlardan gelen taleplere yönelik çalışmalara devam etti.

Ekipler, sağanak nedeniyle su baskını yaşanan ev ve iş yerlerinde de su tahliyesi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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