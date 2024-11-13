Mersin Balığı Denize Bırakıldı

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Kırklareli'nin Vize ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçının ağlarına takılan nesli tükenme tehlikesi altındaki mersin balığı denize geri salındı.

Karadeniz'e kıyısı olan Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan Fahri Demir denize attığı palamut ağlarına nesli tehlike altındaki mersin balığı takıldı.

Durumu fark eden Demir, balığı ağlardan kurtararak tekrar denize salarken cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Demir, AA muhabirine, ağı toplarken mersin balığının takıldığını fark ettiğini söyledi.

Balığı hemen ağlardan çıkarıp suni teneffüs de yaptığını ifade eden Demir, denize geri bıraktığını belirtti.