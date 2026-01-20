Mersin Büyükşehir Belediyesi Fiziki Yeterlilik Kursuyla Gençlerin Yanında

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde devam eden fiziki yeterlilik kursları gençleri sınava hazırlarken, ücretsiz olmasıyla da ekonomilerine katkı sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi; Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Bekçilik, Subaylık, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) ile Astsubay Eğitim Merkezi sınavlarına hazırlık sürecinde de gençleri yalnız bırakmıyor.

Gençlerin istihdamı ve geleceği konusunda önemli adımlar atan Büyükşehir, hayallerine bir adım daha yaklaşmak isteyen katılımcılara her yönden destek oluyor. Dışarda maliyetleri oldukça yüksek olan fiziki yeterlilik kurslarının, Büyükşehir tarafından ücretsiz sunulması gençlerden tam not alıyor. Macit Özcan Spor Tesisleri ve Seyfi Alanya Spor Salonu'nda, alanında uzman ve tecrübeli eğitmenler eşliğinde haftanın 5 günü çeşitli aşamalarda eğitim veriliyor.

Gençler, ücretsiz olarak verilen eğitim kapsamında kondisyon, dikkat, beceri, dayanıklılık, güç, sürat ve atiklik gibi alanlarda deneyim kazanıyor. Aldıkları eğitim sayesinde fiziksel yeterliliklerini her geçen gün daha da geliştiren gençler; özel parkurlar, dijital ekipmanlar ve disiplinli çalışma sistemiyle, hayallerine doğru sağlam adımları Büyükşehir ile atıyor. Tam parkuru belirli süreler içinde tamamlayarak sınavda da aynı başarıyı göstermeyi amaçlayan gençler; Büyükşehir'in hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, yeterliliklerini gösterecekleri sınav için gün sayıyor.

"Haftanın 5 günü, sürat ve dayanıklılık için verimli çalışmalar yapıyoruz"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Halil İbrahim Balsatan, gençlerin gireceği farklı sınavların fiziksel aşamalarına hazırlanmaları konusunda özveri ile çalıştıklarını vurguladı. Haftanın 5 günü tempolu bir sistem ile çalıştıklarını belirten Balsatan, "Kursiyerlerimizi fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlıyoruz. Macit Özcan Spor Tesisleri'nde 2 gün koşu antrenmanı yaparken, Seyfi Alanya Spor Salonu'nda da 3 gün sürat, dayanıklılık ve çeviklik için parkur antrenmanı yapıyoruz" dedi.

Kursların ücretsiz olduğunun altını çizen Balsatan, geçen yıl birçok başarıya imza attıklarına değinerek, "Geçen sene toplamda 103 öğrencimiz polislik ve askeri sınavlar için kursumuza kayıt yaptırdı. 97'si ikinci aşamaya kaldı ve 46'sı okullara asil olarak yerleşti. BESYO hazırlıklarında ise 29 öğrencimiz vardı ve 11'ini üniversitelere yerleştirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte gençlerin geleceklerine fayda sağlamak ve yanlarında olmak bizi de mutlu ediyor. Bizimle haftanın 5 günü antrenmana katılan, iyi dinlenen, düzenli ve dengeli beslenen gençlerin başarılı olacaklarını düşünüyoruz" diye konuştu.

Belli bir disiplin içinde verilen sistemli kurslar, gençlerin umudunu artıyor

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavları için hazırlık yaptığını ve sürecin çok iyi ilerlediğini belirten Ümmü Arslan, haftalık çalışmalarının sistemli şekilde ilerlediğini vurguladı. Meslek sahibi olmak isteyen gençlerin kurstan büyük verim alabildiğini dile getiren Arslan, "Burada; atanamayan, meslek sahibi olamayan insanlar da var. Polislik ve askeri sınavlar için fiziki yeterlilik eğitimi veriliyor. Bence herkes katılabilir. Ücret yüzünden başka yerlere gidemeyen herkes için belediyemiz bu hizmeti ücretsiz sunuyor. Geçen seneden bu yana polis olan arkadaşlarımız var. Burada her şey çok verimli" dedi.

Haftanın 5 günü verimli antrenmanlarla POMEM için disiplinli bir hazırlık süreci geçirdiğini söyleyen Ramazan Vurgun ise "Kurslardan çok memnunuz. İlk geldiğimizde 'acaba nasıl olacak?' diye çok çekingen ve karamsardık. Hocamız sayesinde bu süreci kolay atlattık. Dışarıda çok pahalı olan bu kursların burada ücretsiz olması, bize büyük bir avantaj sağlıyor. Geçen sene bu kurslara katılan birçok arkadaşımız istedikleri yerleri kazandı. Şu anda görevde olanlar ve halen okuyanlar var. Bize bu imkanı sağladığı için belediyemize ve başkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.