Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Türkiye'de Gerçekten Derin Yoksulluk Yaşanıyor"

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Kent Konseyi'nin Yürütme Kurulu Toplantısı'na katıldı. Seçer, Ramazan Gıda Destek Paketi'ne gelen yoğun talebe ilişkin, " Türkiye'de gerçekten derin yoksulluk yaşanıyor. Tarihte böyle bir şey görülmedi. Para, pul oldu. Sabit gelirlilerin, emeklilerin aldıkları para ile geçinmeleri mümkün değil" diye konuştu.

Mersin Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı'na katılan Başkan Seçer, 'katılımcı demokrasi' vurgusu yaparken, sivil toplumun sesine kulak vermenin önemine dikkati çekti.

Başkan Seçer, Mersin Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı öncesinde ise ilk olarak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla açılan "Kadın Benim Adım" isimli sergiyi gezdi. Seçer, sergi gezisinde Mersin Sinema Ofisi çalışanlarını da ziyaret ederek, kolaylıklar diledi ve ardından toplantıya geçti.

Toplantıda Mersin Kent Konseyi Başkanı Alper Girgeç, Kent Konseyi'nin çalışmalarını içeren bir sunum yaptı. Girgeç, Kent Konseyi olarak, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin gelişmesi için çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, Başkan Seçer'e de kendilerini ziyaretleri için teşekkür etti. Girgeç'in sunumunun ardından Başkan Seçer konuştu.

Başkan Seçer, kent paydaşlarıyla her zaman diyalog halinde olduklarının altını çizerek, "Sivil toplum ve meslek odalarıyla diyaloğu önemsiyoruz. Bunu şekil şartını yerine getirmek için değil, gerçekten kent adına büyük yarar sağladığına inandığımız için yapıyoruz" dedi.

Yerel yöneticilerin kenti bir başına yönetme şansı olmadığını ifade eden Seçer, devlet kurumlarının siyasallaştığını belirterek, "Biz Mersin'de bunun tam tersini uyguluyoruz. Kent Katılımı Buluşmalarımız geçtiğimiz dönem başladı ve son seçim öncesi 6. turunu yaptık. Kente dair sözü olan herkes o toplantılarda fikirlerini bizimle paylaşıyor" diye konuştu.

Göreve geldiği 2019 yılından sonra Büyükşehir'in Mersin'e format attığını söyleyen Seçer, 'Kente Sözümüz Var' buluşmalarının sözde kalmadığını ve orada alınan kararların da bir bir uygulandığını vurguladı.

Herkesin Mersin'in çok renkli bir yapıda olmasını konuştuğunu söyleyen Seçer, şöyle devam etti:

"Bu kentte huzur, barış ve kardeşlik var"

"DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, katıldığı bir programda, 'Bu kentte huzur, barış, kardeşlik var. Mersin'de kimse yaşam biçiminden, renginden ya da farklılıklarından dolayı rahatsızlık duymaz. Kimse kimseye de karışmaz' diyor. Bunlar toplantı masalarında farklı oluşumların hamasi nutuklarıyla değil, uygulamayla olur. Övünçle, gururla söylüyorum; Mersin Büyükşehir Belediyesi bunları başarmıştır. Bunları bizimle beraber çalışan, bizimle beraber projeksiyonunu yapan, kente dair bütün konuları takip eden, gerektiği noktalarda müdahale eden, hem Kent Konseyimiz hem bütün sivil toplum ve kuruluşları birlikte başardı. Bunu sürdüreceğiz. Şehrimizden son derece memnunuz, böyle de sürdüreceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi sizlerin de katkınızı en azami şekilde alacağız. İş birliklerini ya da 'şöyle olsa' dediğiniz konuları kulak arkası etmeyeceğiz."

Seçer, bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurdukları Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürlüğü'nü hatırlattı.

Kent Konseyi'nin birincil görevinin kenti korumak olduğuna değinen Seçer, şunları kaydetti:

"Bazı çalışma alanlarınız vardır, rutin alanlardır; onlar gayet değerlidir. Ama bir de kenti koruma meselesi vardır. Kent Konseyi'nin birinci derecede görevi budur. Kentte olan biteni gözlemlemek, değerlendirmek ve denetlemektir. Bir yerde kamuoyu oluşturma adına toplantılar, gösteriler yapılıyor. İşte bunlar bir şehri koruma enstrümanlarıdır. Bunu Kent Konseyi'nin daha aktif kullanması lazım. Bu konularda daha proaktif olunabilir. Bu hassasiyetin devam etmesini arzu ederim."

"Sabit gelirlilerin, emeklilerin aldıkları para ile geçinmeleri mümkün değil"

Ramazan Gıda Destek Paketi dağıtımı ile ilgili gelen yoğun taleplere ilişkin değerlendirmede bulunan Seçer, Türkiye'nin hiç olmadığı kadar kötü bir ekonomik dönemden geçtiğine dikkati çekti. Seçer, "Türkiye'de gerçekten derin yoksulluk yaşanıyor. Tarihte böyle bir şey görülmedi. Para, pul oldu. Sabit gelirlilerin, emeklilerin aldıkları para ile geçinmeleri mümkün değil. Bu paketlere muhtaç olan aileler çok ve bunun farkındayız ama bu destekler bir sadaka kültürü değil, bizimkisi zorunluluktan doğan bir proje" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir ihtiyaç sahibi ev boş kalmasın istiyoruz"

Göreve seçildiği 2019 yılında dağıtılan gıda destek paketleri ile bugün dağıtılan paketler arasında 4,5 kat fark olduğunu aktaran Seçer, "Bizim dağıtacağımız gıda destek paketi sayısı şu anda 120 bin ancak ihtiyaç halinde 150 bini bulacak. İhalemizi 'Kimse aç, açıkta kalmasın' hedefli yapıyoruz. Hiçbir ihtiyaç sahibi ev boş kalmasın istiyoruz" diye konuştu.

Seçer, konuşmasının sonunda Mersin'e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) tarafından yürütülen çalışmalara değindi.

"Büyükşehir Belediyesi birimlerinin hepsi bizlere kucak açtı"

Mersin Kent Konseyi Başkanı Alper Girgeç ise Mersin Kent Konseyi olarak kendilerini çok şanslı gördüklerini bunda deneyimli bir kadro ile çalışmanın büyük bir etkisi olduğunu söyledi. Girgeç, şunları dile getirdi:

"STK'lar olarak bizler de Kent Konseyi'ndeki arkadaşlarımızla birlikte sosyal anlamda bu kadar renkli bir yapıya daha neler katabilir ve kentimizi nasıl rahatlatabiliriz hususunda projeler üretiyoruz. STK'lar dediğiniz bu kentin yaşayan halkından oluşur. Bununla ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunduğumuz teklif ve önergelerimiz oluyor. Bu da benim göreve başlarken en büyük mutluluklarımdan biri. Çünkü Başkanımız Vahap Seçer; 'Meclis'e önerge getirin demişti'. Bunu söyleyecek Türkiye'de kaç Büyükşehir Belediye Başkanı vardır? Bu anlamda çok şanslı bir yerde olduğumuzu görüyorum."

Toplantı sonunda Seçer, Mersin Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerinin taleplerini, sorularını ve yaptıkları çalışmaları dinledi, kenti ilgilendiren konularla ilgili detaylı sohbet etti. Yürütme Kurulu üyeleri de, Seçer'e çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, bundan sonra Türkiye'nin de Mersin gibi yönetilmesi dileklerini iletti. Seçer son olarak binada yer alan Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı'nı gezdi ve personele kolaylıklar diledi.