Mersin Büyükşehir Belediyesi Etik Haftası'nda Hatıra Ormanı Dikim Töreni Düzenledi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Etik Haftası'nda Hatıra Ormanı Dikim Töreni Düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Etik Haftası\'nda Hatıra Ormanı Dikim Töreni Düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ tarafından Etik Haftası kapsamında 'Etik Hatıra Ormanı Dikim Töreni' düzenlendi. Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ Etik Komisyonu üyeleri, ilgili daire başkanları, müdürler ve personel katıldı.

23.05.2024 11:55  Güncelleme: 12:24
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ tarafından 25-31 Mayıs Etik Haftası kapsamında, 'Etik Hatıra Ormanı Dikim Töreni' düzenlendi. Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ Etik Komisyonu üyeleri, ilgili daire başkanları, müdürler ve personel katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, 25-31 Mayıs Etik Haftası kapsamında Etik Hatıra Ormanı Dikim Töreni düzenlendi.

68'liler Barış Ormanı'nda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ Etik Komisyonu üyeleri, ilgili daire başkanları, müdürler ve personel katıldı. Büyükşehir Belediyesi için ayrılan alanda katılımcılar, adlarının bulunduğu alanlara fidan dikti. Büyükşehir'in Etik Haftası boyunca etkinlikleri devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı ve Etik Komisyonu Üyesi Salih Sığırcıkoğlu Etik Haftası'nın önemini vurgulayarak, "Etik Haftası bizim için, kamu gücünü kullanan insanların vatandaşla ilişkilerini ve kamunun kendi içerisindeki personel ilişkilerini, ast-üst ilişkilerini düzenleme açısından birtakım farkındalıklar yaratıyor. Bu açıdan önemli. Kamu etiği dediğimiz kavram bunları içeriyor. Bu açıdan bir farkındalık yaratmak, hoş bir anı oluşturmak, 'ileride bu yapılmıştı' deyip, insanların hatırlamasını sağlamak ve gerekli dikkati çekmek için, 68'liler Ormanı'nda bize tahsis edilen bu yerde fidan dikimi faaliyetimiz oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Vahap Seçer'in katkılarıyla etik farkındalığı yaratmak anlamında, Büyükşehir Etik Komisyonu ve MESKİ Etik Komisyonu olarak buradayız" dedi.

MESKİ Hukuk Müşaviri ve Etik Komisyonu Üyesi Selcan Yılmaz ise "Her yıl, 25-31 Mayıs Etik Haftası olarak kutlanmakta. Biz de bu kapsamda farkındalık yaratmak adına hatıra ormanına ağaç dikme programına dahil olduk. Bu bizi çok mutlu eden bir program oldu" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi Etik Haftası'nda Hatıra Ormanı Dikim Töreni Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi Etik Haftası'nda Hatıra Ormanı Dikim Töreni Düzenledi - Son Dakika
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